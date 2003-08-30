sw1per

Даниил sw1per

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

full-developer
Павел 
23 года
год в сервисе
Был
год назад
11 отзывов(-3)
$50
10 баллов
год назад
Надо восстановить формулы для расчетов из досовской программы.
Рекомендую заказчика к работе! Все четко, тз понятное, работать в радость
Все, быстро и четко, как обещал, выполнил раньше срока. Рекомендую
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