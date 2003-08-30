Требуется восстановить формулы для расчетов из досовской программы. Также необходимо сверстать простой сайт. Техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.
- HTML-верстканет заявокЗакрытгод назад
- $25
Требуется восстановить формулы для расчетов из старой 16-битной DOS-программы, написанной на Turbo Basic. Исходников нет, только экзешник. Необходима работа с кодировкой CP866 и понимание микрополосковых линий.Системное программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $55
Требуется восстановить формулы из dosовской программы в рамках системного программирования. Задача включает анализ кода и извлечение необходимых формул.Системное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется восстановить формулы для расчетов из старой 16-битной DOS-программы, написанной на Turbo Pascal. Исходный код отсутствует, имеется только экзешник. Программа использует кодировку CP866. Необходимо проанализировать ее работу и восстановить необходимые алгоритмы для расчетов.Системное программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо восстановить формулы для расчетов из 16-битной DOS-программы, написанной на Turbo Pascal. Исходного кода нет, только экзешник в архиве. Кодировка текста - CP866. Важна работа с микрополосковой линией (МПЛ).Системное программированиенет заявокЗакрытгод назад