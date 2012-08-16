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Александр
swat54
swat54
35 лет
Россия
/
Москва
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Кирилл
neonking
47 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
32 отзыва
$60
10 баллов
11 лет назад
Несложный функционал на php, ajax и MySQL.
Отлично сделанная работа! Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Приятно работать.
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Отзывы заказчиков
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