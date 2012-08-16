swat54

Александр swat54

 
35 летРоссия/Москва
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
neonking
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Несложный функционал на php, ajax и MySQL.
Отлично сделанная работа! Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Приятно работать.
Ответный отзыв