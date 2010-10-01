Образование:
С2006 – 2011г.г. (очная форма) - Томский Политехнический Университет.
Факультет : Инженерно-экономический
Кафедра : Маркетинга и антикризисного управления
Специальность: «Антикризисное управление»
1996 – 2006 г.г. - г.Томск, гимназия №6
Опыт работы :
01.03.14г. – по настоящее время – туристическое агентство«Море туров», должность: контент-менеджер. Обязанности: обновление информации о
турах на сайте фирмы с сайтов туроператоров (5-6 раз в неделю).
01.01.13г. по настоящее время - ОАО«Томскэнергосбыт», должность: инженер, инженер 1 категории отдела расчета и
ведения базы департамента по работе с населением. Обязанности: проведение
расчетов, ведение информационной базы, прием потребителей, работа с заявлениями
потребителей.
01.01.12г. – 01.01.13г. - ООО «Энергокомфорт-Сибирь», должность: инженер отдела расчета
и ведения базы департамента по работе с населением. Обязанности: проведение
расчетов, ведение информационной базы, прием потребителей, работа с заявлениями
потребителей.
16.09.11г.- 01.12.11г. – Группа -компаний «NewTek» новыетехнологии, должность : менеджер по продажам. Обязанности : работа в 1С :
предприятие, работа с кассой, оформление документов, работа с клиентами, поиск
новых клиентов.
01.03.2011г.-23.07.2011г.-ВК «Солерно», должность : администратор-кассир, старший администратор.
Обязанности : работа с 1С: предприятие, обслуживание клиентов, работа с кассой,
ведение документации, оформление заявок, наблюдение за порядком в клубе и
работой персонала.
31.01.2011г.- 13.03.2011г. –ООО «Торговый дом «Мясной ряд», должность : менеджер по
персоналу(производственная преддипломная практика).
Обязанности: Приём кандидатов на вакансии, приём звонков, работа с документами, работа с
архивом.
01.10.2010г. - 01.01.2011 г. – ООО «Институт лидерства и предпринимательства им. Орга
Квестера»,должность : менеджер
Обязанности: работа с клиентами, поиск новых клиентов, приём звонков, работа с
документами.