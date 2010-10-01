Образование:

С2006 – 2011г.г. (очная форма) - Томский Политехнический Университет.

Факультет : Инженерно-экономический

Кафедра : Маркетинга и антикризисного управления

Специальность: «Антикризисное управление»

1996 – 2006 г.г. - г.Томск, гимназия №6

Опыт работы :

01.03.14г. – по настоящее время – туристическое агентство«Море туров», должность: контент-менеджер. Обязанности: обновление информации о

турах на сайте фирмы с сайтов туроператоров (5-6 раз в неделю).

01.01.13г. по настоящее время - ОАО«Томскэнергосбыт», должность: инженер, инженер 1 категории отдела расчета и

ведения базы департамента по работе с населением. Обязанности: проведение

расчетов, ведение информационной базы, прием потребителей, работа с заявлениями

потребителей.

01.01.12г. – 01.01.13г. - ООО «Энергокомфорт-Сибирь», должность: инженер отдела расчета

и ведения базы департамента по работе с населением. Обязанности: проведение

расчетов, ведение информационной базы, прием потребителей, работа с заявлениями

потребителей.

16.09.11г.- 01.12.11г. – Группа -компаний «NewTek» новыетехнологии, должность : менеджер по продажам. Обязанности : работа в 1С :

предприятие, работа с кассой, оформление документов, работа с клиентами, поиск

новых клиентов.

01.03.2011г.-23.07.2011г.-ВК «Солерно», должность : администратор-кассир, старший администратор.

Обязанности : работа с 1С: предприятие, обслуживание клиентов, работа с кассой,

ведение документации, оформление заявок, наблюдение за порядком в клубе и

работой персонала.

31.01.2011г.- 13.03.2011г. –ООО «Торговый дом «Мясной ряд», должность : менеджер по

персоналу(производственная преддипломная практика).

Обязанности: Приём кандидатов на вакансии, приём звонков, работа с документами, работа с

архивом.

01.10.2010г. - 01.01.2011 г. – ООО «Институт лидерства и предпринимательства им. Орга

Квестера»,должность : менеджер

Обязанности: работа с клиентами, поиск новых клиентов, приём звонков, работа с

документами.