Мы очень рады сотрудничеству со Soultani Swito. Представленный логотип компании IMMCO полностью удовлетворяет всем требованиям: уникален, прост и запоминаем. Soultani Swito идею логтипа передала в простой и запоминающейся формы, визуально на нащ взгляд логотип получился уникальным. Главное, что заставляет задуматься о том, какие идеи в нем заложены. Логотип эстетически привлекателен, и такаю привлекательность Soultani Swito достигла визуально простыми способами. Мы очень будем рады заказать Soultani Swito новые проекты. Проект был выполнен в срок.