swito

Светлана Султани swito

 
39 летФранция/Страсбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

PayPal - [email protected]

WMZ - Z386356244817

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Отзывы заказчиков
xpetrov
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$150
8 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта гостиницы (гостевого дома)
Это был второй проект, по которому я работал со Светланой. Опять-таки остался доволен. Помимо общего положительного результата отметить хочу внимательное отношение к своим пожеланиям по части дизайна в мелочах.
Отличный заказчик. Человек значет что требует и знает как описать свои требования. Оплата в указанные сроки, все четко, грамотно, без каких-либо проблем. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Желаю удачи и спасибо за интересную работу! Рада была сотрудничать! Рекомендую!
Ответный отзыв
xpetrov
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$130
10 баллов
14 лет назад
Рекламные материалы для новой школы танцев
Все сделано очень стильно. Первые же предложенные варианты мне СРАЗУ понравились. А это бывает редко :) Со Светланой просто приятно работать.
Было очень приятно поработать. Заказчик точно знает чего хочет, умеет это донести до исполнителя. Однозначно положительные впечатления от сотрудничества. С финансами никаких проблем: деньги переведены без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
o123
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание логотипа и фирменного стиля
Хочу сказать большое спасибо за работу, было очень приятно работать с Вами. Очень понравился Ваш креатив, воображение, профессионализм. Все было сделано на самом высоком уровне! Всем рекомендую, как отличного специалиста!
Было очень приятно поработать. Заказчик точно знает чего хочет, умеет это донести до исполнителя. Однозначно положительные впечатления от сотрудничества. С финансами никаких проблем: деньги переведены без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
lan
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Фирменный бланк, лого
Мы очень рады сотрудничеству со Soultani Swito. Представленный логотип компании IMMCO полностью удовлетворяет всем требованиям: уникален, прост и запоминаем. Soultani Swito идею логтипа передала в простой и запоминающейся формы, визуально на нащ взгляд логотип получился уникальным. Главное, что заставляет задуматься о том, какие идеи в нем заложены. Логотип эстетически привлекателен, и такаю привлекательность Soultani Swito достигла визуально простыми способами. Мы очень будем рады заказать Soultani Swito новые проекты. Проект был выполнен в срок.
Отличный заказчик. Человек значет что требует и знает как описать свои требования. Оплата в указанные сроки, все четко, грамотно, без каких-либо проблем. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Желаю удачи и спасибо за интересную работу! Рада была сотрудничать! Рекомендую!
Ответный отзыв
asmodeus
Даниил 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Авторская подпись для фотографа
Спасибо, приятно работать )
Отличный заказчик. Четко и подробно объясняет задания.
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