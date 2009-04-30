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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
8 баллов
14 лет назад
Это был второй проект, по которому я работал со Светланой. Опять-таки остался доволен. Помимо общего положительного результата отметить хочу внимательное отношение к своим пожеланиям по части дизайна в мелочах.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Человек значет что требует и знает как описать свои требования. Оплата в указанные сроки, все четко, грамотно, без каких-либо проблем. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Желаю удачи и спасибо за интересную работу! Рада была сотрудничать! Рекомендую!
$130
10 баллов
14 лет назад
Все сделано очень стильно. Первые же предложенные варианты мне СРАЗУ понравились. А это бывает редко :) Со Светланой просто приятно работать.
Ответный отзыв
Было очень приятно поработать. Заказчик точно знает чего хочет, умеет это донести до исполнителя. Однозначно положительные впечатления от сотрудничества. С финансами никаких проблем: деньги переведены без задержек. Рекомендую!
$100
10 баллов
14 лет назад
Хочу сказать большое спасибо за работу, было очень приятно работать с Вами. Очень понравился Ваш креатив, воображение, профессионализм. Все было сделано на самом высоком уровне! Всем рекомендую, как отличного специалиста!
Ответный отзыв
Было очень приятно поработать. Заказчик точно знает чего хочет, умеет это донести до исполнителя. Однозначно положительные впечатления от сотрудничества. С финансами никаких проблем: деньги переведены без задержек. Рекомендую!
$25
10 баллов
14 лет назад
Мы очень рады сотрудничеству со Soultani Swito. Представленный логотип компании IMMCO полностью удовлетворяет всем требованиям: уникален, прост и запоминаем. Soultani Swito идею логтипа передала в простой и запоминающейся формы, визуально на нащ взгляд логотип получился уникальным. Главное, что заставляет задуматься о том, какие идеи в нем заложены. Логотип эстетически привлекателен, и такаю привлекательность Soultani Swito достигла визуально простыми способами. Мы очень будем рады заказать Soultani Swito новые проекты. Проект был выполнен в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Человек значет что требует и знает как описать свои требования. Оплата в указанные сроки, все четко, грамотно, без каких-либо проблем. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Желаю удачи и спасибо за интересную работу! Рада была сотрудничать! Рекомендую!
$5
10 баллов
15 лет назад
Спасибо, приятно работать )
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко и подробно объясняет задания.