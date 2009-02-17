Wordpress 4.4.2 + Participants Database 1.6.2.5 (https://ru.wordpress.org/plugins/participants-data...) Плагин выводит таблицу на основании заранее введенных администратором данных. К сожалению, автор не сделал возможности множественного поиска ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно предоставить 12 рисунков (отсканированная акварель или стилизация под акварель). Тематика - времена года, природа. Каждому месяцу в году должно соответствовать что-то характерное (1 картинка - 1 месяц), например: сентябрь ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо вынести код всех скриптов предыдущего проекта (projects/504880.html) в отдельный документ и подробно его прокомментировать. Структура документа: 1. Пару строк о том, за что отвечает скрипт (так же, просьба указать, какие ...3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $40
Приветствую. Есть анимированная модель воздушного судна в формате FBX. Было принято решение сделать модель интерактивной, в среде Unity3D. Суть задания: 1. Импортировать модель в Unity3D сцену ...3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать полный дамп форума talks.guns.ru с сохранением его структуры, прикрепленных файлов и изображений для просмотра оффлайн. После этого сконвертировать в формат CHM для удобства просмотра. Оплата договорная; способ передачи готового дампа обговорим. ...Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать рип шаблона для WordPress с полным сохранением функциональности. Сайт, с которого нужно сделать рип, тоже на WordPress. Связь только через личную почту. Предпочтение отдам предложению с минимальным бюджетом. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Есть исходники программы, рисующей фракталы: Треугольник Серпинского, Драконова Ломаная, Дерево (Скриншот окна программы: http://exshare.ru/share/prog.png ) Необходимо урезать функционал, оставив только Дерево и Драконову Ломаную. Разумеется так, чтобы программа оставалась рабочей ...Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо создать сценарий php-1-03.php, который для чисел 546 и 15 находит наименьшее общее кратное и выводит в строке обозревателя сообщение вида "Наименьшее общее кратное чисел 546 и 15 равно Result.", где Result - наименьшее общее ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Доброго времени суток. Необходимо разработать подпись, которая будет размещаться на всех фотографиях автора. + Стиль строгий. + Формат, цветовая гамма, шрифты, фон и т.д. на ваше усмотрение. + ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо вручную наполнить форум. Тематика: IT, компьютерные сети, веб программирование, сетевая безопасность. Одно сообщение - не менее 200 символов. Никаких "Ок", "плюсадин" и т.п. Форум абсолютно пустой. Заявки, с неуказанной ценой за ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо проверить готовый код на Turbo Pascal на соответствие с заданием. (а если не соответствует, то исправить согласно условию) Так же необходимо дописать вторую часть задания в варианте с использованием Цикла До. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1
Есть страница сайта. (Чистый HTML + стили внутри кода + на ней фрейм с чатом). Все очень просто. При этом есть картинка, которая должна являться фоном данной страницы. Надо сделать так (через Html или ...Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо сверстать 11 PSD шаблонов в HTML код, с использованием CSS (или без оного, если есть возможность). Скриншот главной страницы привожу в аттаче. Главные требования: 1. Уложится в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад