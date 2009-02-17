asmodeus

Даниил asmodeus

 
33 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Бедный студент

  • Wordpress - доработать плагин Participants Database

    Wordpress 4.4.2 + Participants Database 1.6.2.5 (https://ru.wordpress.org/plugins/participants-data...) Плагин выводит таблицу на основании заранее введенных администратором данных. К сожалению, автор не сделал возможности множественного поиска ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • 12 акварельных рисунков по теме природа, времена года

    $30

    Нужно предоставить 12 рисунков (отсканированная акварель или стилизация под акварель). Тематика - времена года, природа. Каждому месяцу в году должно соответствовать что-то характерное (1 картинка - 1 месяц), например: сентябрь ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Комментарии к коду предыдущего проекта

    $20

    Необходимо вынести код всех скриптов предыдущего проекта (projects/504880.html) в отдельный документ и подробно его прокомментировать. Структура документа: 1. Пару строк о том, за что отвечает скрипт (так же, просьба указать, какие ...

    HTML
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Заскриптовать объект в Unity3D

    $40

    Приветствую. Есть анимированная модель воздушного судна в формате FBX. Было принято решение сделать модель интерактивной, в среде Unity3D. Суть задания: 1. Импортировать модель в Unity3D сцену ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать полный дамп форума

    Необходимо сделать полный дамп форума talks.guns.ru с сохранением его структуры, прикрепленных файлов и изображений для просмотра оффлайн. После этого сконвертировать в формат CHM для удобства просмотра. Оплата договорная; способ передачи готового дампа обговорим. ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон WordPress

    Требуется сделать рип шаблона для WordPress с полным сохранением функциональности. Сайт, с которого нужно сделать рип, тоже на WordPress. Связь только через личную почту. Предпочтение отдам предложению с минимальным бюджетом. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Delphi - Изменить исходник

    $5

    Есть исходники программы, рисующей фракталы: Треугольник Серпинского, Драконова Ломаная, Дерево (Скриншот окна программы: http://exshare.ru/share/prog.png ) Необходимо урезать функционал, оставив только Дерево и Драконову Ломаную. Разумеется так, чтобы программа оставалась рабочей ...

    Delphi
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простой PHP сценарий (наименьшее общее кратное)

    Необходимо создать сценарий php-1-03.php, который для чисел 546 и 15 находит наименьшее общее кратное и выводит в строке обозревателя сообщение вида "Наименьшее общее кратное чисел 546 и 15 равно Result.", где Result - наименьшее общее ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Авторская подпись для фотографа

    $5

    Доброго времени суток. Необходимо разработать подпись, которая будет размещаться на всех фотографиях автора. + Стиль строгий. + Формат, цветовая гамма, шрифты, фон и т.д. на ваше усмотрение. + ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Ручное наполнение форума

    Необходимо вручную наполнить форум. Тематика: IT, компьютерные сети, веб программирование, сетевая безопасность. Одно сообщение - не менее 200 символов. Никаких "Ок", "плюсадин" и т.п. Форум абсолютно пустой. Заявки, с неуказанной ценой за ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа на TP (Turbo Pascal) Циклы.

    Необходимо проверить готовый код на Turbo Pascal на соответствие с заданием. (а если не соответствует, то исправить согласно условию) Так же необходимо дописать вторую часть задания в варианте с использованием Цикла До. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Пара строк. Особенности фона на сайте.

    $1

    Есть страница сайта. (Чистый HTML + стили внутри кода + на ней фрейм с чатом). Все очень просто. При этом есть картинка, которая должна являться фоном данной страницы. Надо сделать так (через Html или ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка из формата PSD в HTML (+CSS)

    Необходимо сверстать 11 PSD шаблонов в HTML код, с использованием CSS (или без оного, если есть возможность). Скриншот главной страницы привожу в аттаче. Главные требования: 1. Уложится в ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

yarunichev
Александр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
11 лет назад
Комментарии к коду предыдущего проекта
HTML
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ.
Все быстро и качественно.
Ответный отзыв
yarunichev
Александр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$40
10 баллов
11 лет назад
Заскриптовать объект в Unity3D
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ.
Все отлично заскриптовано, все пожелания были учтены. Спасибо.
Ответный отзыв
swito
41 год
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Авторская подпись для фотографа
Отличный заказчик. Четко и подробно объясняет задания.
Спасибо, приятно работать )
Ответный отзыв
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
16 лет назад
Пара строк. Особенности фона на сайте.
HTML
Приятно работать! Рекомендую!
Сделал быстро. Соответствует требованиям :)
Ответный отзыв
Kovalsky
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Верстка из формата PSD в HTML (+CSS)
CSSHTML
Адекватный заказчик. Доходчиво поставил задачу. Оплатил оперативно. Сложилось впечатление что работаем не первый раз :)
Заказывал HTML верстку. Сделал все оперативно и качественно :)
Ответный отзыв