swmcompany

Мы команда разработчиков, имеем два года опыта коммерческой разработки в разных it-компаниях от меленьких до крупных. За время нашей работы мы разработали немало крутых проектов, которые стали востребованными в большем кругу людей и принесли прибыль своим заказчикам, а нам большой опыт и репутацию it-команды. Среди этих проектов: 1) стартап для автоматического инвестирования и отслеживание прибыли в виде различной статистики; 2) система api-tv телевидения. Работа с api окружением https://flussonic.ru/doc/. Разработка админ панели для управления системой сайта и серверами с каналами; 3) сайт для Центра хранения и анализа больших данных МГУ. И прочий коммерческий опыт работы. В работе используем самые востребованные и передовые технологии: 1) верстка: HTM5, CSS3, Bootstrap 5, JS/jQuery; 2) фронтенд: React.js/Redux; 3) бэкенд: Python/Django, Node.js/Express.js, Docker. Также проектируем и разрабатываем базы данных.