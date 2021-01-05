Качественная адаптивная верстка сайтов в срок.
Занимаюсь версткой сайтов с адаптивностью и кроссбраузерностью. Чистый код без лишнего мусора. БЭМ, HTML5/CSS3 + jQuery.
Я:
- Ответственный
- Готов приступить к рабе в день согласования
- Всегда пытаюсь найти с заказчиком общий язык и понимание
- Делаю адаптив, если его нет в макете(обговаривается с заказчиком отдельно)
- Выдаю заказ в срок
- Всегда на связи
Мои работы - swotwor.com.xsph.ru
Даю гарантию на верстку - что это? После передачи проекта Вам, я следующие 2 недели бесплатно и быстро исправляю свои ошибки, которые могли быть упущены при приеме работы или обнаружены после.
Мои контакты:
Telegram - @Swotwor
Почта - [email protected]