Качественная адаптивная верстка сайтов в срок.

Занимаюсь версткой сайтов с адаптивностью и кроссбраузерностью. Чистый код без лишнего мусора. БЭМ, HTML5/CSS3 + jQuery.

Я:

- Ответственный

- Готов приступить к рабе в день согласования

- Всегда пытаюсь найти с заказчиком общий язык и понимание

- Делаю адаптив, если его нет в макете(обговаривается с заказчиком отдельно)

- Выдаю заказ в срок

- Всегда на связи

Мои работы - swotwor.com.xsph.ru

Даю гарантию на верстку - что это? После передачи проекта Вам, я следующие 2 недели бесплатно и быстро исправляю свои ошибки, которые могли быть упущены при приеме работы или обнаружены после.

Мои контакты:

Telegram - @Swotwor

Почта - [email protected]