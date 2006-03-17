Необходим Веб-Мастер, который знаком с программами АвтоСерфами и Хайпами. Обязанности: Создание web-дизайна автосерфов и хайпов. Оклад: От 30% до 50% вырученных с каждой программы. У меня имеется опыт более года работы с инвестиционными программами и ...