Необходим Веб-Мастер, который знаком с программами АвтоСерфами и Хайпами. Обязанности: Создание web-дизайна автосерфов и хайпов. Оклад: От 30% до 50% вырученных с каждой программы. У меня имеется опыт более года работы с инвестиционными программами и ...
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- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Сайту www.autosurf2day.com нужно сделать дизайн и предложить лого. Предлагаю от 50-150$.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад
Нужен хороший Веб-дизайнер желательно со знанием Flash для совместной работы. Ваша работа будет заключаться в создании дизайна для программ автосерфинга, а также для мониторов эти программ. Ваш доход - % от выручкиВеб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $150
Сайту, занимающемуся мониторингом программ АвтоСерфинга и программ с высокой прибылью по вкладу нужен программист PHP для написания скрипта . Оплата 150$+%+сотрудничество. С уважением, Иван.Веб-программирование32 заявкиЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
18 лет назад
Отличный заказчик, приятно с такими работать! Вежлив, прост в общении. Не жаден. Рад, что работал с этим человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Удачи!
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