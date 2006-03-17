sydex

Гость sydex

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Веб-мастер

    Необходим Веб-Мастер, который знаком с программами АвтоСерфами и Хайпами. Обязанности: Создание web-дизайна автосерфов и хайпов. Оклад: От 30% до 50% вырученных с каждой программы. У меня имеется опыт более года работы с инвестиционными программами и ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен Веб-Дизайнер

    Нужен хороший Веб-дизайнер желательно со знанием Flash для совместной работы. Ваша работа будет заключаться в создании дизайна для программ автосерфинга, а также для мониторов эти программ. Ваш доход - % от выручки

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист PHP/MySql

    $150

    Сайту, занимающемуся мониторингом программ АвтоСерфинга и программ с высокой прибылью по вкладу нужен программист PHP для написания скрипта . Оплата 150$+%+сотрудничество. С уважением, Иван.

    PHPMySQL
    Веб-программирование32 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
SpaiS
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
$100
10 баллов
18 лет назад
Дизайн сайта
Отличный заказчик, приятно с такими работать! Вежлив, прост в общении. Не жаден. Рад, что работал с этим человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Удачи!
Сделано все быстро и четко
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