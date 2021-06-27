Занимаемся разработкой интересный и удобных сайтов, а также дизайном (Tilda , Figma)

О нас:

﻿Наша команда занимается разработкой сайтов. Наш опыт работы в разработке сайтов и дизайна составляет более 1 года. Разработка сайтов происходит на "TILDA". Дизайн разрабатываем на "Figma".

Мы можем вам предложить: сайт-визитка, лендинг пейдж, интернет-магазин и многое другое.

Всё это по приемлемым ценам.

Наш сайт: https://synthetime.by/

Наш инстаграм: https://www.instagram.com/synthetime/

Наш телеграм: https://t.me/synthetime

Наши работы (портфолио):

https://hiaynderfyt.com/

http://teamstorehqd.tilda.ws/ - к сожалению данный проект был закрыт и разработка была прекращена.