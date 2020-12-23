Образование [table]

2012-2016гг.

Синьцзянский педагогический университет, Китай (специальность - Управление туризмом, степень магистра);

2004-2009гг.

Государственный университет им.Махтумкули, Туркменистан (специальность - лингвист - персидский язык и литература);

2010г .

Колледж предпринимательства №11, Российская Федерация - курс обучения по технологии изготовления средств коррекции зрения.

[/table] Опыт работы [table]

2016 гг - по настоящее время

Частная компания – сотрудник отдела экспорта Экспорт товаров в заграницу, работа с экспортной документацией

2015-2016гг.

Компания YeMa - сотрудник интернет-магазина (Китай). Перевод сайта товара, работа в PS, общение с клиентами on-line, поиск новых клиентов.

2014-2015гг.

CNPC, инженерная буровая компания ChuanQing (филиал в Туркменистане) - ассистент отдела ВЭС. Прием, перевод входящей и исходящей корреспонденции; оформление, подготовка, проверка документов; работа с партнерами компании.

2009-2012гг.

Институт Рукописей при Академии наук Туркменистана: Главный специалист отдела аспирантуры: работа с аспирантами, работа с документацией по приему и дальнейшему обучению

аспирантов. Младший научный сотрудник: проведение исследовательской работы Лаборант: подготовка электронной версии научных работ сотрудников института.

2003-2012гг.

Д/Б GUNCHA, оптика - мастер по сборке очков Изготовление очков, мелкий ремонт очков.

2002-2004гг.

ПО “Lukman-1”, оптика - ученик мастера, мастер по сборке очков. Изготовление очков, мелкий ремонт очков.

Другое

Устные переводы - опыт работы гидом и переводчиком с частными лицами, в турагенстве; Письменные переводы – в качестве фрилансера в переводческих бюро.

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Владение языками

туркменский, персидский, китайский, английский , турецкий

Компьютерные навыки

Microsoft Office, Word, Excel, Power point, PS, Internet Explorer, Acrobat Reade

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