Образование [table]
2012-2016гг.
Синьцзянский педагогический университет, Китай (специальность - Управление туризмом, степень магистра);
2004-2009гг.
Государственный университет им.Махтумкули, Туркменистан (специальность - лингвист - персидский язык и литература);
2010г .
Колледж предпринимательства №11, Российская Федерация - курс обучения по технологии изготовления средств коррекции зрения.
[/table] Опыт работы [table]
2016 гг - по настоящее время
Частная компания – сотрудник отдела экспорта Экспорт товаров в заграницу, работа с экспортной документацией
2015-2016гг.
Компания YeMa - сотрудник интернет-магазина (Китай). Перевод сайта товара, работа в PS, общение с клиентами on-line, поиск новых клиентов.
2014-2015гг.
CNPC, инженерная буровая компания ChuanQing (филиал в Туркменистане) - ассистент отдела ВЭС. Прием, перевод входящей и исходящей корреспонденции; оформление, подготовка, проверка документов; работа с партнерами компании.
2009-2012гг.
Институт Рукописей при Академии наук Туркменистана: Главный специалист отдела аспирантуры: работа с аспирантами, работа с документацией по приему и дальнейшему обучению
аспирантов. Младший научный сотрудник: проведение исследовательской работы Лаборант: подготовка электронной версии научных работ сотрудников института.
2003-2012гг.
Д/Б GUNCHA, оптика - мастер по сборке очков Изготовление очков, мелкий ремонт очков.
2002-2004гг.
ПО “Lukman-1”, оптика - ученик мастера, мастер по сборке очков. Изготовление очков, мелкий ремонт очков.
Другое
Устные переводы - опыт работы гидом и переводчиком с частными лицами, в турагенстве; Письменные переводы – в качестве фрилансера в переводческих бюро.
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Владение языками
туркменский, персидский, китайский, английский , турецкий
Компьютерные навыки
Microsoft Office, Word, Excel, Power point, PS, Internet Explorer, Acrobat Reade
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