systemsolutions

Разработать дизайн страницы лэндинг пэйдж, писать можете напрямую в скайп.
Веб. разработка:
• Создание сайтов (дизайн, верстку, программирование, а также контент)
• Фирменные стили (создание неповторимого имиджа компании)
• Интранет-решения (внутренний корпоративный веб-портал)
• Оптимизация сайтов (адаптация сайта под поисковые системы путем увеличения релевантности страниц по определенным запросам пользователей)
• Продвижение сайтов (поддержка сайтов во всех поисковых системах)
• Аудит интернет-проектов (анализ текущего состояния сайта)
• Хостинг (размещению сайта на сервере провайдера, который подключен к высокоскоростным каналам связи)
• Регистрация доменов (буквенного обозначения сайта)
Автоматизация бизнес процессов в Казахстане:
• Продажа, установка и настройка торгового оборудования и ПО под ключ.
• Монтаж и настройка видеонаблюдения. (аналоговоые, цифровые и ip камеры)
• Продажа, программирование, обслуживание и ремонт кассовых аппаратов и фискальных регистраторов.
Наши адреса в интернете:
http://www.system-solutions.kz
Портфолио:
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Вопрос по настройке и подключению широкополосных точек доступа. Оставляйте свой скайп.Системное администрированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, требуется веб. дизайнер на постоянную работу. Оплата по проектная. Проекты есть. Пишите в скайп seo_optima указывайте в первом сообщении ссылку на ваше портфолио и цены за разработкe веб. дизайна. Будет тестовое ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать презентационный ролик CMS, главное это хороший голос и грамотный подход к анализу системы. Цены и контакты желательно Skype оставляйте ниже. На связь выйду сам.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт12 лет назад