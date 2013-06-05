systemsolutions

Руслан systemsolutions

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Cписок услуг компании «System Solutions»

Веб. разработка:

• Создание сайтов (дизайн, верстку, программирование, а также контент)

• Фирменные стили (создание неповторимого имиджа компании)

• Интранет-решения (внутренний корпоративный веб-портал)

• Оптимизация сайтов (адаптация сайта под поисковые системы путем увеличения релевантности страниц по определенным запросам пользователей)

• Продвижение сайтов (поддержка сайтов во всех поисковых системах)

• Аудит интернет-проектов (анализ текущего состояния сайта)

• Хостинг (размещению сайта на сервере провайдера, который подключен к высокоскоростным каналам связи)

• Регистрация доменов (буквенного обозначения сайта)

Автоматизация бизнес процессов в Казахстане:

• Продажа, установка и настройка торгового оборудования и ПО под ключ.

• Монтаж и настройка видеонаблюдения. (аналоговоые, цифровые и ip камеры)

• Продажа, программирование, обслуживание и ремонт кассовых аппаратов и фискальных регистраторов.

Наши адреса в интернете:

http://www.system-solutions.kz

Портфолио:

http://www.system-solutions.kz/rus/jobs

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разрабока дизайна для Лэндинг Пэйдж
Все прошло хорошо. Четкое задание, быстрая оплата!
Молодец всем советую!
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