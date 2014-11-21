Переводчик русского/украинского/английского

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Я в сфере переводов 8 лет. Занимался в основном устным переводом. Очень долго работал в морском агентстве переводчиком. Сопровождал морского агента на суда, вел деловые переписки на английском с судовладельцами и экипажем корабля.

Полтора года работал в американской компании на должности "sales reprsentative/sales supervisor". Компания занималась продажей автозапчастей и аксессуаров. Моя основная специализация была - колеса и шины.

В сфере письменного перевода не работал, но готов постигать и это искусство.

Образование:

- закончил специализированную школу с углубленным изучением английского языка;

- закончил ННУ им. В.А. Сухомлинского (Украина); факультет "иностранная филология". Степень - Специалист.

Всегда рад постигать что-то новое.