szalik

Иванов szalik

 
34 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Переводчик русского/украинского/английского

Спасибо, что посетили мою страницу. 

Я в сфере переводов 8 лет. Занимался в основном устным переводом. Очень долго работал в морском агентстве переводчиком. Сопровождал морского агента на суда, вел деловые переписки на английском с судовладельцами и экипажем корабля.  

Полтора года работал в американской компании на должности "sales reprsentative/sales supervisor". Компания занималась продажей автозапчастей и аксессуаров. Моя основная специализация была - колеса и шины. 

В сфере письменного перевода не работал, но готов постигать и это искусство. 

Образование:

- закончил специализированную школу с углубленным изучением английского языка;

- закончил ННУ им. В.А. Сухомлинского (Украина); факультет "иностранная филология".  Степень - Специалист.

Всегда рад постигать что-то новое.

Переводы
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