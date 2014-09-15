t055125

Тимофей Крощук t055125

 
30 летБеларусь/Брест
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание Landing page

    $100

    Необходимо создание Landing page для голосования. Функционал должен быть максимально простым, дабы я (почти полный 0 в программировании) смог сам переналаживать на другую тематику, заменять фон и корректировать либо сбрасывать счетчики. Заказываю проект впервые, поэтому ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание сайта-одностраничника

    $100

    Необходимо создание сайта-одностраничника для голосования. Функционал должен быть максимально простым, дабы я (почти полный 0 в программировании) смог сам переналаживать на другую тематику, заменять фон и корректировать либо сбрасывать счетчики. Заказываю проект впервые, поэтому не ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта-одностраничника

    $100

    Необходимо создание сайта-одностраничника для голосования. Функционал должен быть максимально простым, дабы я (почти полный 0 в программировании) смог сам переналаживать на другую тематику, заменять фон и корректировать либо сбрасывать счетчики. Заказываю проект впервые, поэтому не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
SilverShadow
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Создание Landing page
Хороший заказчик.
Работать с данным исполнителем было приятно. Все пожелания были выполнены.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта-одностраничника
Несмотря на то, что договор пришлось расторгнуть, Тимофей проявил себя, как порядочный и ответственный Заказчик.
К сожалению, пришлось расторгнуть договор по определенным причинам, На связь выходят практически сразу
Ответный отзыв