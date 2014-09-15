Необходимо создание сайта-одностраничника для голосования. Функционал должен быть максимально простым, дабы я (почти полный 0 в программировании) смог сам переналаживать на другую тематику, заменять фон и корректировать либо сбрасывать счетчики. Заказываю проект впервые, поэтому не ...