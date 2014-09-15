Необходимо создание Landing page для голосования. Функционал должен быть максимально простым, дабы я (почти полный 0 в программировании) смог сам переналаживать на другую тематику, заменять фон и корректировать либо сбрасывать счетчики. Заказываю проект впервые, поэтому ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $100Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Необходимо создание сайта-одностраничника для голосования. Функционал должен быть максимально простым, дабы я (почти полный 0 в программировании) смог сам переналаживать на другую тематику, заменять фон и корректировать либо сбрасывать счетчики. Заказываю проект впервые, поэтому не ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо создание сайта-одностраничника для голосования. Функционал должен быть максимально простым, дабы я (почти полный 0 в программировании) смог сам переналаживать на другую тематику, заменять фон и корректировать либо сбрасывать счетчики. Заказываю проект впервые, поэтому не ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
8 лет назад
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
Работать с данным исполнителем было приятно. Все пожелания были выполнены.
$100
10 баллов
9 лет назад
Несмотря на то, что договор пришлось расторгнуть, Тимофей проявил себя, как порядочный и ответственный Заказчик.
Ответный отзыв
К сожалению, пришлось расторгнуть договор по определенным причинам, На связь выходят практически сразу