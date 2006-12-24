t0sYAra

Антон Павлов t0sYAra

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отрисовка первой страницы сайта по шаблону

    $100

    Имеется шаблон (см. приложение), требуется: 1) Нарисовать всё это более качественно, возможно, подобрав получше оттенки цветов, стиль блоков и меню и т.д. 2) Облагородить кратинку из левого верхнего угла. на картинке должен быть вид в салон автомобиля, ...

    HTML
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта в поисковиках

    Требуется продвинуть сайт в поисковиках Яндекс, Гугл (русскоязычный), Рамблер по тематике региональных новостей и знакомств. В связи с этим ищется талантливый seo-специалист или компания, готовая взяться за эту работу. От Вас требуется: 1. Консультации по составлению семантического ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется анимированный баннер (gif)

    $20

    1. Описание задачи Требуется сделать анимированный гиф 468х60, выдержанные в цветовой схеме justsay (смотри логотип – три основных цвета на белом фоне) Баннер должен быть простым, текст на нём – крупным и легко читаемым, шрифт ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн и в-ка сайта социально-информационной сети

    $600

    Требуется: - Разработать структуру информационных, навигационных и служебных блоков на нескольких страницах сайта - Нарисовать дизайн и иконки для нескольких страниц - Сверстать полученный дизайн в html (при вёрстке придётся написать несколько яваскриптовых функций, т.к. дизайн предполагает выпадающие ...

    HTML
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для социального сайта в стиле "веб 2.0"

    $400

    Требуется нарисовать дизайн, включая иконки, сверстать страницы-шаблоны для сайта. Сайт представляет пользователям возможность: - Чтения новостей, статей, объявлений и другого контента - Обсуждения контента - Оценки контента (по системе нравится/не нравится) - Добавления новостей, статей, объявлений и другого контента - ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется web-программист на постоянную работу

    $500

    На постоянную работу требуется web-программист. Знание PHP, MySQL, html и AJAX обязательно. Остальному научим. Опыт программирования серьёзных веб-проектов. Работа над крупным веб-проектом: а) написание скиптов; б) работа с базой данных; в) тестирование и отладка; г) исправление ошибок. Работа удалённая, но только ...

    PHPMySQLHTMLAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист PHP+MySQL

    $500

    Компании требуется опытный программист на полный рабочий день (удалённая работа) - проект на много месяцев. Обязательные требования Знание: • PHP 4 (включая бибилиотеку GD2) • Perl 5 (в особенности, профессиональное знание регулярных варыжений) • MySQL 4 (включая знание способов оптимизации БД) • HTML • XML (знание микроформатов ...

    PHPMySQLHTMLApachePerlAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание движка блога

    Требуется создать движок блога с нуля. Подробное описание проекта в ТЗ (прилагается). Ключевые модули, которые требуют разработки: Администрирование Регистрация/авторизация пользователей Размещение публикаций с фотографиями и подкастами, тегирование записей Автоматическое изменение размеров фотографий и создание превьюшек Размещение комментариев Рейтинг публикаций авторов и комментариев к ...

    PHPHTML
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн главной страницы

    Требуется выполнить редизайн главной страницы в соответствии с концепцией веб 2.0 Предпочтение предложениям, позволяющим экономить бюджет :) Подробности и шаблон в приложенном файле.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн и вёртска двух страниц сайта-блога

    $100

    Требуется нарисовать дизайн и сверстать две страницы для сайта-блога. Имеются шаблоны с функциональными элементами и примерами текстов. Подробное ТЗ, шаблоны - в приложении Ориентация на простоту, лёгкое чтение текстов без графических изысков. Поэтому предпочтение низкобюджетным предложениям.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание интернет-магазина для Бизнес Прессы

    Необходима комплексная работа по разработке дизайна и движка для и-магазина, созданию базы данных. Все подробности в приложенном ТЗ. Для рассмотрения Вашей заявки направляйте подробное коммерческое предложение по технической реализации, длительности, этапности и стоимости работ до ...

    Создание базы данных
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание портала "Обучение и карьера"

    Необходима комплексная работа по разработке дизайна для портала и написанию скриптов, созданию базы данных и механизма экспорта данных из БД в PageMaker Все подробности в приложенном ТЗ. Для рассмотрения Вашей заявки направляйте коммерческое предложение по технической реализации, ...

    Создание базы данных
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка простой java-игры

    Нужно разработать ПРОСТЕНЬКУЮ java-игрушку. Идея игры: Пользователь управляет поездом. Поезд едет по рельсам, на которых могут возникать различные препятствия. Задача пользователя - объезжать препятствия по другим путям. Всего в игре 10 уровней. С каждым уровнем увеличивается скорость движения ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash-баннеры для Биржи Сайтов

    Необходимо сделать flash-баннер 468х60 и кнопку 88х31 (gif) для проекта http://birzhasaitov.ru. Имеется логотип в и заданы цвета. Срок выполнения работы - два дня. Баннер должен привлекать внимание и ориентирован на тех, кто хочет продать свои сайты инвесторам (то ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание баннера для "Биржи Сайтов"

    $10

    Необходимо сделать баннер 468х60 и кнопку 88х31 - анимированные гифы - для проекта http://birzhasaitov.ru. Имеется логотип в формате cdr и заданы цвета. Срок выполнения работы - один день. Баннер должен привлекать внимание и ориентирован на тех, кто хочет ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание дизайна сайта и 3х html-страниц

    $150

    Техническое задание на разработку дизайна &lt;Биржи Сайтов&gt; 1. Общие сведения о проекте Биржа сайтов предназначена для купли-продажи сайтов (преимущественно) и доменных имён. Продаже подлежат сайты, приносящие прибыль - интернет-магазины, рекламные площадки, тематические и развлекательные порталы. У продаваемых сайтов ...

    PHPMySQLДизайн сайтаHTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
webdesigner
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$100
10 баллов
17 лет назад
Редизайн главной страницы
Всё было отлично, как прошлый раз, при выполнении задачи, так и в этот. Заказчик хороший, интересный, труды оплачивает. Рекомендую!
Как и в прошлый раз - всё на высшем уровне. Хотя и была поставлена задача, которая у многих вызывала недоумение - "а что такое дизайн в стиле веб 2.0"?, Александр прекрасно справился с задачей и даже превзошёл сам себя :) Очень красиво в итоге получилось.
Ответный отзыв
webdesigner
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$50
10 баллов
17 лет назад
Дизайн и вёртска двух страниц сайта-блога
Все было оплачено сразу после выполнения. Чёткая постановка цели со стороны Антона + хорошая реакция ответов на письма и связь по ICQ, благодаря этому я вполне быстро реализовал задачу, результат которой вполне удовлетворил потребности обоих сторон.
Отличная профессиональная работа! Все пожелания учитывались, а в случае несовпадения мнений приводилась разумная аргументация. Так что и дизайн не страдал, и заказчик, т.е. я, остался довольным.
Ответный отзыв
shamps
Гость 
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
$150
10 баллов
18 лет назад
Создание дизайна сайта и 3х html-страниц
Антон, приятно было работать и сотрудничать с таким человеком, как Вы. Четкое ТЗ, вовремя оплаченная работа!
Разработчик - веб-студия. Поначалу прислали мне слишком уж простой вариант дизайна, но полностью переработали под мои требования, так что остался доволен. Сроки выдержаны. Особо хочу отметить приятность чтения html-кода
Ответный отзыв