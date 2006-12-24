Как и в прошлый раз - всё на высшем уровне. Хотя и была поставлена задача, которая у многих вызывала недоумение - "а что такое дизайн в стиле веб 2.0"?, Александр прекрасно справился с задачей и даже превзошёл сам себя :) Очень красиво в итоге получилось.