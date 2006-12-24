Имеется шаблон (см. приложение), требуется: 1) Нарисовать всё это более качественно, возможно, подобрав получше оттенки цветов, стиль блоков и меню и т.д. 2) Облагородить кратинку из левого верхнего угла. на картинке должен быть вид в салон автомобиля, ...
- $100Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется продвинуть сайт в поисковиках Яндекс, Гугл (русскоязычный), Рамблер по тематике региональных новостей и знакомств. В связи с этим ищется талантливый seo-специалист или компания, готовая взяться за эту работу. От Вас требуется: 1. Консультации по составлению семантического ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
1. Описание задачи Требуется сделать анимированный гиф 468х60, выдержанные в цветовой схеме justsay (смотри логотип – три основных цвета на белом фоне) Баннер должен быть простым, текст на нём – крупным и легко читаемым, шрифт ...Баннеры19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $600
Требуется: - Разработать структуру информационных, навигационных и служебных блоков на нескольких страницах сайта - Нарисовать дизайн и иконки для нескольких страниц - Сверстать полученный дизайн в html (при вёрстке придётся написать несколько яваскриптовых функций, т.к. дизайн предполагает выпадающие ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Требуется нарисовать дизайн, включая иконки, сверстать страницы-шаблоны для сайта. Сайт представляет пользователям возможность: - Чтения новостей, статей, объявлений и другого контента - Обсуждения контента - Оценки контента (по системе нравится/не нравится) - Добавления новостей, статей, объявлений и другого контента - ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
На постоянную работу требуется web-программист. Знание PHP, MySQL, html и AJAX обязательно. Остальному научим. Опыт программирования серьёзных веб-проектов. Работа над крупным веб-проектом: а) написание скиптов; б) работа с базой данных; в) тестирование и отладка; г) исправление ошибок. Работа удалённая, но только ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Компании требуется опытный программист на полный рабочий день (удалённая работа) - проект на много месяцев. Обязательные требования Знание: • PHP 4 (включая бибилиотеку GD2) • Perl 5 (в особенности, профессиональное знание регулярных варыжений) • MySQL 4 (включая знание способов оптимизации БД) • HTML • XML (знание микроформатов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать движок блога с нуля. Подробное описание проекта в ТЗ (прилагается). Ключевые модули, которые требуют разработки: Администрирование Регистрация/авторизация пользователей Размещение публикаций с фотографиями и подкастами, тегирование записей Автоматическое изменение размеров фотографий и создание превьюшек Размещение комментариев Рейтинг публикаций авторов и комментариев к ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется выполнить редизайн главной страницы в соответствии с концепцией веб 2.0 Предпочтение предложениям, позволяющим экономить бюджет :) Подробности и шаблон в приложенном файле.Завершен17 лет назад
- $100
Требуется нарисовать дизайн и сверстать две страницы для сайта-блога. Имеются шаблоны с функциональными элементами и примерами текстов. Подробное ТЗ, шаблоны - в приложении Ориентация на простоту, лёгкое чтение текстов без графических изысков. Поэтому предпочтение низкобюджетным предложениям.Завершен17 лет назад
Необходима комплексная работа по разработке дизайна и движка для и-магазина, созданию базы данных. Все подробности в приложенном ТЗ. Для рассмотрения Вашей заявки направляйте подробное коммерческое предложение по технической реализации, длительности, этапности и стоимости работ до ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходима комплексная работа по разработке дизайна для портала и написанию скриптов, созданию базы данных и механизма экспорта данных из БД в PageMaker Все подробности в приложенном ТЗ. Для рассмотрения Вашей заявки направляйте коммерческое предложение по технической реализации, ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно разработать ПРОСТЕНЬКУЮ java-игрушку. Идея игры: Пользователь управляет поездом. Поезд едет по рельсам, на которых могут возникать различные препятствия. Задача пользователя - объезжать препятствия по другим путям. Всего в игре 10 уровней. С каждым уровнем увеличивается скорость движения ...Разработка игр6 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо сделать flash-баннер 468х60 и кнопку 88х31 (gif) для проекта http://birzhasaitov.ru. Имеется логотип в и заданы цвета. Срок выполнения работы - два дня. Баннер должен привлекать внимание и ориентирован на тех, кто хочет продать свои сайты инвесторам (то ...Баннеры14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Необходимо сделать баннер 468х60 и кнопку 88х31 - анимированные гифы - для проекта http://birzhasaitov.ru. Имеется логотип в формате cdr и заданы цвета. Срок выполнения работы - один день. Баннер должен привлекать внимание и ориентирован на тех, кто хочет ...Баннеры7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $150
Техническое задание на разработку дизайна <Биржи Сайтов> 1. Общие сведения о проекте Биржа сайтов предназначена для купли-продажи сайтов (преимущественно) и доменных имён. Продаже подлежат сайты, приносящие прибыль - интернет-магазины, рекламные площадки, тематические и развлекательные порталы. У продаваемых сайтов ...Завершен18 лет назад