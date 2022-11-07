Графический дизайнер

Закончила университет по специальности "Архитектура". Училась в художественной школе. Занимаюсь графическим дизайном. Мои работы вы можете также посмотреть по ссылке ниже:

мой инстаграм: tskhay_as

Я ответственно и с любовью подхожу к работе. Помогу создать дизайн мечты для Вашего продукта.