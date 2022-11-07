Графический дизайнер
Закончила университет по специальности "Архитектура". Училась в художественной школе. Занимаюсь графическим дизайном. Мои работы вы можете также посмотреть по ссылке ниже:
Я ответственно и с любовью подхожу к работе. Помогу создать дизайн мечты для Вашего продукта.
Портфолио
- Рабочий проект - интерьер квартиры35 просмотров
- Дипломная работа - Транспортно-пересадочный узел29 просмотров
- Реконструкция дворового пространства19 просмотров
- Визуализация индивидуального жилого дома25 просмотров
- Asian Soul - фирменный стиль ресторана8 просмотров
- Racion - дизайн продукции правильного питания6 просмотров
- Pion - бренд одежды. Разработка логотипа.4 просмотра