Образование

Высшее:Белорусский государственный экономический университет

Специальность:«Экономика и организация на предприятии» 2008-2013

Экономист-менеджер

Среднееспециальное: Минский государственный торговый колледж

Специальность:«Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 2005-2008

Бухгалтер

Профессиональные навыки

Знание программ 1С Бухгалтерия 8.2, Lotus Notes, справочнойсистемы «Консультант Плюс». Уверенный пользователь ПК, удаленного доступа.

Знание российского и белорусского законодательства в области оплаты труда,

формирование личных дел, ведение кадровой документации. Навыки ведения

бухгалтерского, налогового учета.

Дополнительнаяинформация

Коммуникабельна,ответственна, не боюсь работы, всегда рада новым знаниям и опыту.