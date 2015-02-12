Образование
Высшее:Белорусский государственный экономический университет
Специальность:«Экономика и организация на предприятии» 2008-2013
Экономист-менеджер
Среднееспециальное: Минский государственный торговый колледж
Специальность:«Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 2005-2008
Бухгалтер
Профессиональные навыки
Знание программ 1С Бухгалтерия 8.2, Lotus Notes, справочнойсистемы «Консультант Плюс». Уверенный пользователь ПК, удаленного доступа.
Знание российского и белорусского законодательства в области оплаты труда,
формирование личных дел, ведение кадровой документации. Навыки ведения
бухгалтерского, налогового учета.
Дополнительнаяинформация
Коммуникабельна,ответственна, не боюсь работы, всегда рада новым знаниям и опыту.
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