Разработка на Python

Вміння та навички:

·Розробка на Python:

Розробка веб сайтів на фреймворку Django

Розробка телеграм ботів Telebot;

Розробка скриптів для The Hive Project, Splunk, Virus Total, Malware Bazaar;

·Розробка на C, C#;·Виконання завдань з використанням Matcad;·Адміністрування баз даних Oracle Database, MySQL, SQLigte; ·Адміністрування ОС Windows та Linux;

·Встановлення, налаштування та робота з SIEM Splunk, ELK;

·Встановлення та налаштування Open Vpn;

·Встановлення, налаштування та робота з IDS Suricata, Snort;

·Встановлення, налаштування та робота з системою моніторингу Zabbix;

·Встановлення, налаштування та робота з платформою реагування на інциденти безпеки The Hive;

Виконання практичних, лабораторних робіт на вищевказані теми теми.

Також виконання завдань по вищій математиці, інформатиці, криптографії, криптології, теорії ймовірності.