Разработка на Python
Вміння та навички:
·Розробка на Python:
- Розробка веб сайтів на фреймворку Django
- Розробка телеграм ботів Telebot;
- Розробка скриптів для The Hive Project, Splunk, Virus Total, Malware Bazaar;
·Встановлення, налаштування та робота з SIEM Splunk, ELK;
·Встановлення та налаштування Open Vpn;
·Встановлення, налаштування та робота з IDS Suricata, Snort;
·Встановлення, налаштування та робота з системою моніторингу Zabbix;
·Встановлення, налаштування та робота з платформою реагування на інциденти безпеки The Hive;
Виконання практичних, лабораторних робіт на вищевказані теми теми.
Також виконання завдань по вищій математиці, інформатиці, криптографії, криптології, теорії ймовірності.