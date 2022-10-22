Full-stack разработчик

Здравствуйте,

Меня зовут Тахир,

Имею 2 высших образования, оканчивал курс Стэнфордского университета по версте, программированию

Разработка сайтов под ключ - качественно и в срок (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.) с созданием прототипа и индивидуального дизайна - все это подкреплено качественной разработкой, чистым и валидным кодом. Люблю брать интересные задачи.

После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.

Делаю посадку на:

WordPress,

MODX Revo,

Django

Умения и навыки:

HTML 5 (семантическая верстка)

Адаптивная верстка HTML-писем

Sass | Scss | Less

JQuery | JS

FlexBox | Bootstrap

БЭМ нейминг

Responsive

Git

Сборщик Gulp

Оптимизация по Google PageSpeed Insights

Реализация Pixel Perfect (PP)

Валидация по W3C

Микроразметка Schema.org

В дополнение к этому:

Полностью погружаюсь в работу.

Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.

Довожу работу до конца.

Контактные данные:

тег:@a_v_e_mne

Принимаю оплату:

Переводом карту сбербанка

Яндекс Деньги

Qiwi Кошелек