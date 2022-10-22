Здравствуйте,
Меня зовут Тахир,
Имею 2 высших образования, оканчивал курс Стэнфордского университета по версте, программированию
Разработка сайтов под ключ - качественно и в срок (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.) с созданием прототипа и индивидуального дизайна - все это подкреплено качественной разработкой, чистым и валидным кодом. Люблю брать интересные задачи.
После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.
Делаю посадку на:
WordPress,
MODX Revo,
Django
Умения и навыки:
HTML 5 (семантическая верстка)
Адаптивная верстка HTML-писем
Sass | Scss | Less
JQuery | JS
FlexBox | Bootstrap
БЭМ нейминг
Responsive
Git
Сборщик Gulp
Оптимизация по Google PageSpeed Insights
Реализация Pixel Perfect (PP)
Валидация по W3C
Микроразметка Schema.org
В дополнение к этому:
Полностью погружаюсь в работу.
Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.
Довожу работу до конца.
Контактные данные:
тег:@a_v_e_mne
Принимаю оплату:
Переводом карту сбербанка
Яндекс Деньги
Qiwi Кошелек