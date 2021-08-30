tak_kovacs

Денис tak_kovacs

 
46 летРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Оперативная вёрстка сайтов

Вёрстка Landing Pages и сайтов любой сложности. Натяжка на WordPress и настройка. Доработки и ремонт сайтов.

Для быстрой связи :

[email protected]

@tak_kovacs76

live:.cid.3f2313a6cfaa5b3f

+7 (901) 195-72-92

WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Yuriy_Sh
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$136
10 баллов
2 года назад
Сделать небольшой интернет-магазин
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
slimeshot
Евгений 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Верстка html-подписи
Ответственный исполнитель, работу сделал в срок и даже раньше. Большое спасибо)
Отличное сотрудничество. Чёткая задача, оперативная проверка и оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв