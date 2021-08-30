Оперативная вёрстка сайтов
Вёрстка Landing Pages и сайтов любой сложности. Натяжка на WordPress и настройка. Доработки и ремонт сайтов.
Для быстрой связи :
@tak_kovacs76
live:.cid.3f2313a6cfaa5b3f
+7 (901) 195-72-92
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Landing Page46 просмотров
- Сервисный центр - ремонт цифровой техники58 просмотров
- Сайт на60 просмотров
- Сайт на WordPress63 просмотра
Отзывы заказчиков
$136
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
2 года назад
Ответственный исполнитель, работу сделал в срок и даже раньше. Большое спасибо)
Ответный отзыв
Отличное сотрудничество. Чёткая задача, оперативная проверка и оплата. Рекомендую!