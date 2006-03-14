talantsearcher

Требуется человек с разговорным немецким языком чтобы звонить в страны Евросоюза. Работа удаленная (на дому), со свободным графиком. Ваше местонахождение любое. Оплата через webmoney. Обсудить подробно можно через ICQ 310217160 и имейл [email protected]