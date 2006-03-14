talantsearcher

Нужно размещать объявление на английские доски объявлений, 40 объявлений - 15 вмз Объявление одно и то же, доски выбираете сами. оплата после получения ссылок на объявления (можно частями). icq 310217160
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- $50Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
требуется менеджер (переводчик) по персоналу с английским и немецким языками. работа удаленная, ваше местонахождение любое. Зарплата от 1000 EUR в месяц подробнее в icq 310217160 или +7 909 6465937 ЖеняПрочее28 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется человек с разговорным немецким языком чтобы звонить в страны Евросоюза. Работа удаленная (на дому), со свободным графиком. Ваше местонахождение любое. Оплата через webmoney. Обсудить подробно можно через ICQ 310217160 и имейл [email protected]Переводы7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется человек с разговорным английским языком чтобы звонить в США, Европу. Работа удаленная(на дому), со свободным графиком. Ваше местонахождение любое. Оплата через webmoney. Обсудить подробно можно через ICQ 310217160 Контактное лицо: ЕвгенийПереводы7 заявокЗакрыт18 лет назад