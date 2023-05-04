taneska95

Татьяна taneska95

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Копирайтер, рерайтер

  • Отличное знание грамматики и орфографии.

  • Способность писать легко и доступно, не усложняя текст ненужными словами и фразами.

  • Умение анализировать и выделять характерные особенности для создания информативного и содержательного текста.

  • Глубокое понимание психологии и способность создавать контент, который привлекает внимание и вызывает эмоции.

  • Умение работать с большим объемом информации и быстро ее усваивать.

  • Высокий уровень творческого мышления и предлагают нестандартные решения и идеи.