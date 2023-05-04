Татьяна taneska95taneska95
28 летРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Копирайтер, рерайтер
Отличное знание грамматики и орфографии.
Способность писать легко и доступно, не усложняя текст ненужными словами и фразами.
Умение анализировать и выделять характерные особенности для создания информативного и содержательного текста.
Глубокое понимание психологии и способность создавать контент, который привлекает внимание и вызывает эмоции.
Умение работать с большим объемом информации и быстро ее усваивать.
Высокий уровень творческого мышления и предлагают нестандартные решения и идеи.
Я против войны в Украине!