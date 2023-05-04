Копирайтер, рерайтер

Отличное знание грамматики и орфографии.

Способность писать легко и доступно, не усложняя текст ненужными словами и фразами.

Умение анализировать и выделять характерные особенности для создания информативного и содержательного текста.

Глубокое понимание психологии и способность создавать контент, который привлекает внимание и вызывает эмоции.

Умение работать с большим объемом информации и быстро ее усваивать.