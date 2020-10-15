tania_pinchuk_12

Переводы с английского. Быстро, качественно и почти даром!

Всем привет!

Меня зовут Таня и я обожаю английский:)

Английский стал моим призванием ещё со школы, став моим любимым предметом. Сейчас я учусь на последнем курсе и параллельно работаю. И конечно, как всем студентам, мне хочется больше $$$ . Но здесь я не только за этим)

Я здесь недавно и прекрасно осознаю, что вы можете сомневаться во мне. Поэтому предлагаю такой вариант: я выполню ваш заказ бесплатно, а вы просто оставите честный отзыв. Договорились?)

Переведу любой текст на общий английский, либо бизнес. Сделаю это быстро, круто и качественно!

Открыта к любым предложениям связанными с этой сферой ( выполнение заданий, написание эссе и тд). Владею украинским и русским языками;)