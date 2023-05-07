taniagabriichuk

Тетяна Габрійчук taniagabriichuk

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайн и веб-дизайн

﻿👋 Привет!

Меня зовут Таня.

Я из Украины, живу в прекрасном городе Житомир, занимаюсь дизайном уже около 2х лет. Очень люблю своё дело и буду рада с вами поработать.

Работаю в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

Графический дизайн и веб-дизайн

✅ Брендинг

     -логотип;

     -система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации и т.д.);

     -брендбук.

✅ Рекламная графика

     -рекламные баннеры;

     -открытки и флаеры;

     -плакаты и наружная реклама;

     -инфографика и брошюры;

     -рекламные объявления в соц. сетях.

✅ Графический дизайн упаковок

     -бумажные и полиэтиленовые этикетки;

     -упаковка для продукции;

     -обертки, пакеты и сумки.

Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI/UX)

     -десктопные и мобильные приложения;

     -веб-ресурсы;

     -дизайн сайтов.

Жду Ваших заказов!

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