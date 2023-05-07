👋 Привет!
Меня зовут Таня.
Я из Украины, живу в прекрасном городе Житомир, занимаюсь дизайном уже около 2х лет. Очень люблю своё дело и буду рада с вами поработать.
Работаю в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.
Графический дизайн и веб-дизайн
✅ Брендинг
-логотип;
-система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации и т.д.);
-брендбук.
✅ Рекламная графика
-рекламные баннеры;
-открытки и флаеры;
-плакаты и наружная реклама;
-инфографика и брошюры;
-рекламные объявления в соц. сетях.
✅ Графический дизайн упаковок
-бумажные и полиэтиленовые этикетки;
-упаковка для продукции;
-обертки, пакеты и сумки.
✅ Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI/UX)
-десктопные и мобильные приложения;
-веб-ресурсы;
-дизайн сайтов.
Жду Ваших заказов!
Портфолио
- Логотип для флористичної студії11 просмотров
- Фірмовий стиль косметики17 просмотров
- Логотип для кондитерської7 просмотров
- Дизайн сайту Luna8 просмотров
- Дизайн меню13 просмотров
- Дизайн косметической продукции15 просмотров