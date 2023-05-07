Графический дизайн и веб-дизайн

Меня зовут Таня.

Я из Украины, живу в прекрасном городе Житомир, занимаюсь дизайном уже около 2х лет. Очень люблю своё дело и буду рада с вами поработать.

Работаю в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

Графический дизайн и веб-дизайн

✅ Брендинг

-логотип;

-система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации и т.д.);

-брендбук.

✅ Рекламная графика

-рекламные баннеры;

-открытки и флаеры;

-плакаты и наружная реклама;

-инфографика и брошюры;

-рекламные объявления в соц. сетях.

✅ Графический дизайн упаковок

-бумажные и полиэтиленовые этикетки;

-упаковка для продукции;

-обертки, пакеты и сумки.

✅ Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI/UX)

-десктопные и мобильные приложения;

-веб-ресурсы;

-дизайн сайтов.

Жду Ваших заказов!