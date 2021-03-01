Копирайтинг, рерайтинг

Здравствуйте, меня зовут Ольга.Пишу крутые и интересные тексты, которые легко читаются.Понимаю как сделать так, чтобы тексты подходили не только людям, но и поисковым системам.Навыки:- копирайтинг;- рерайтинг;- подготовка и написание новостей для сайта и социальных сетей;- устранение морфологических, синтаксических и орфографических ошибок;- ведение инстаграм аккаунта + взаимодействие с клиентами;- стилистическая правка текстов.Образование:2002-2007 гг. «Харьковский институт бизнеса и менеджмента» (с отличием).Специальность: «финансы». Квалификация: «специалист по финансам».1999-2002 гг. - «Запорожское медицинское училище Приднепровской железной дороги» (с отличием). Специальность: «медицинская сестра».