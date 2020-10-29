tanya030890

Татьяна tanya030890

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Удобно и в срок - вёрстка сайтов с валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox,CSS3(Scss),Bootstrap 4,HTML5,JavaScript,jQuery, React, WordPress.

Осуществлю идеи в реальность!

Cо мной вы экономите самое важное :

  • Свое время на выполнение поставленной задачи. В зависимости возникновение сложностей и изменений по ходу работы ,быстро среагирую и дам обратную связь, чтобы достигнуть максимального результата.
Гарантия на верстку. 

В течении 3х дней после выполнение работы исправлю бесплатно свои ошибки, если вдруг будут допущены.

Мне важно выполнить работу качественно!

Связь: 

Ответственность:

- готовность приступить в нужное время

- всегда на связи

- выполнение в установленные сроки

- консультация по макету

Род деятельности:

- Кроссбраузерная верстка, понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch,  Figma.

- Адаптивно, отзывчиво (responsive).

- CSS3/JS анимация сайтов

- Создам тему и обработаю ее в WordPress.