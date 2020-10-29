Удобно и в срок - вёрстка сайтов с валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox,CSS3(Scss),Bootstrap 4,HTML5,JavaScript,jQuery, React, WordPress.
Осуществлю идеи в реальность!
Cо мной вы экономите самое важное :
- Свое время на выполнение поставленной задачи. В зависимости возникновение сложностей и изменений по ходу работы ,быстро среагирую и дам обратную связь, чтобы достигнуть максимального результата.
Мне важно выполнить работу качественно!
Связь:
- Email: [email protected]
- Telegram: @MarkouskayaTatsiana
- Skype: live:tanya030890
- готовность приступить в нужное время
- всегда на связи
- выполнение в установленные сроки
- консультация по макету
Род деятельности:
- Кроссбраузерная верстка, понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma.
- Адаптивно, отзывчиво (responsive).
- CSS3/JS анимация сайтов
- Создам тему и обработаю ее в WordPress.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Работа с API Aviasales41 просмотр
- Проект островов для заповедника на Мальте48 просмотров
- Адаптивная верстка для сайта Delivery_Food55 просмотров
- Адаптивная верстка для просмотра и описание фильма60 просмотров
- Адаптивный сайт для фотографа31 просмотр
- Верстка адаптивного макета со слайдами.40 просмотров
- E-commerce сайт с элементами интернет магазина.28 просмотров
- Landing page для сайта по продажам смартфонов44 просмотра