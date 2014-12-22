Бухгалтерские улуги удаленно

Ткаченко Татьяна АлександровнаДатарождения: 17 сентября 1981 (33 года)Город:Донецк, с. Новокрасновка (Володарский район, Донецкая область), г. ЗапорожьеТелефон:0972805464, 0954385502Эл.почта: [email protected]Бухгалтер, от 3500 грн./мес., удаленная, полная занятость Дата рождения: 17 сентября 1981 (,33 года)Регион : Донецк, с. Новокрасновка (Володарский район,Донецкая область), г. ЗапорожьеМесто жительства: с. Новокрасновка (Володарский район,Донецкая область), Жовтневый район г. Запорожье Телефон: 0972805464, 0954385502Эл. почта: [email protected]Цель: поиск должности бухгалтер с возможностью карьерного иматериального роста. Опыт работы:

Август 2011 по настоящее время – бухгалтер ООО «Водомир» г.Донецк ( учет реализации, учет списания ГСМ). Май 2011 года по июль 2011 года - продавец-консультант вмебельном салоне г. Донецка; С июня 2004 года по июль 2007 года – отпуск по уходу заребёнком; Сентябрь 2003 года по март 2011 Торговая сеть «МебельПрогресс», магазин «Мебель Прогресс» г. Мариуполь – бухгалтер филиала (

кассовая дисциплина, учет реализации ТМЦ, , инвентаризации ТМЦ, выписка

налоговых накладных, кадровый учет ит.д.) ; Март 2002 года по сентябрь 2003 года Торговая сеть «МебельПрогресс», магазин «Мебель Прогресс» г. Мариуполь – продавец-консультант; Семейное положение: замужем.Дети: Сын. Дата рождения 31 июля 2006 г.р. Образование:Полное высшее: Харьковская Национальная Академия ГородскогоХозяйства. Заочное отделение. 2001-2004 гг.Специальность: "Экономика предприятия".Среднее специальное: Мариупольский электромеханическийтехникумСпециальность: "Экономика предприятия" .Стационар. 1999-2001 гг. Дополнительные сведения:Уверенный пользователь ПК: MS Windows, MS Office, Internet. Работа со специализированными программами: «Клиент-банк»,«Финансы без проблем», «Программа складского учёта» (филиальный), " 1с

Предприятие 8.1" Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, неконфликтность,ответственность, обучаемость, целеустремленность, педантичность. Проживание: Ленинский район г.Донецка, с. Новокрасновка,Жовтневый район г. Запорожье