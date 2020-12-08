tanya_kuzyk

Создаю сайты которыми хочется пользоваться!

Аккуратный, продуманный дизайн, актуальные сроки, всегда на связи.

Цены:

Дизайн главной страницы от 50$ (адаптивы на 768px и 320px +20$).

Дизайн внутренней страницы 20$ (адаптивы на 768px и 320px +10$).

Работаю по предоплате 30$, если дизайн не понравился (т.е. его нельзя исправить внесением правок, а надо делать с нуля) возвращаю предоплату в полном объеме, всякое бывает, не стоит расстраиваться, нет нерешаемых проблем ведь дизайн дело вкуса.

Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator, After Effects.

Контакты:

068-27-00-992 (telegram), 093-82-06-431 (viber)

Скайп:

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Портфолио:

https://www.behance.net/omelchenko97c9

Опыт:

7 месяцев

Оплата:

Приват 24

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