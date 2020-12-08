tanya_kuzyk

Создаю сайты которыми хочется пользоваться!
Аккуратный, продуманный дизайн, актуальные сроки, всегда на связи.
Цены:
Дизайн главной страницы от 50$ (адаптивы на 768px и 320px +20$).
Дизайн внутренней страницы 20$ (адаптивы на 768px и 320px +10$).
Работаю по предоплате 30$, если дизайн не понравился (т.е. его нельзя исправить внесением правок, а надо делать с нуля) возвращаю предоплату в полном объеме, всякое бывает, не стоит расстраиваться, нет нерешаемых проблем ведь дизайн дело вкуса.
Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator, After Effects.
Контакты:
068-27-00-992 (telegram), 093-82-06-431 (viber)
Скайп:
live:.cid.4643610a6a3b465e
Портфолио:
https://www.behance.net/omelchenko97c9
Опыт:
7 месяцев
Оплата:
Приват 24
Карта Visa или Mastercard