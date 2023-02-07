tanyanovicova

Web Design
Привет, дорогой заказчик!
Я очень рада, что тебя заинтересовала моя кандидатура, а это уже начало нашего сотрудничества.
Ты можешь обратиться ко мне за:
- дизайном сайта
- дизайном определенных страниц или блоков в сайте
- дизайном баннера
- оформление аккаунта в Instagram
Работаю в:
- Figma
- Adobe Photoshop
Буду рада с тобой сотрудничать и выложусь по максимальному для дальнейшего сотрудничества.
Жду твоего предложения, но даже, если ты выберешь другого исполнителя своего задания, то желаю удачи!
Я против войны в Украине!