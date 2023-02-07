tanyanovicova

Web Design

Привет, дорогой заказчик!

Я очень рада, что тебя заинтересовала моя кандидатура, а это уже начало нашего сотрудничества.

Ты можешь обратиться ко мне за:

- дизайном сайта

- дизайном определенных страниц или блоков в сайте

- дизайном баннера

- оформление аккаунта в Instagram

Работаю в:

- Figma

- Adobe Photoshop

Буду рада с тобой сотрудничать и выложусь по максимальному для дальнейшего сотрудничества.

Жду твоего предложения, но даже, если ты выберешь другого исполнителя своего задания, то желаю удачи!