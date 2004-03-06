Cайт Tilda
1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.
3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.
Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.
С уважением и надеждой на сотрудничество, Татьяна Лилякова.
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