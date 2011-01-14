Грамотная речь, креативное мышление, индивидуальный подход и адаптация к любому клиенту, оперативность, ответственность, исполнительность, позиция ученика, быстрая обучаемость, стремление к достижению самого эффективного результата. Планирование, целеполагание, самообразование. Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word и другие необходимые для работы программы). Английский и Немецкий языки со словарем.