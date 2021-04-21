target-novik

Татьяна target-novik

 
41 год
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Таргетированная реклама в соцсетях.

Настраиваю таргетированную рекламу в соцсетях, делаю макеты. 

Опыт работы в нишах : товары для детей, одежда , косметика, техника, продвижение блога. 

Делаю больше, чем ожидают. 

  • Копирайтер

    $1

    Тема - таргети смм в инстаграм/тикток. Написать 2 поста + идея для сториз. Цена 75 руб - 1000 символов.  Если сработаемся - до 20 постов в месяц. Пишите - вышлю контент-план ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    4 года назад