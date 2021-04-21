target-novik

$1
Тема - таргети смм в инстаграм/тикток. Написать 2 поста + идея для сториз. Цена 75 руб - 1000 символов. Если сработаемся - до 20 постов в месяц. Пишите - вышлю контент-план ...
Копирайтинг20 заявок
Закрыт
4 года назад
Настраиваю таргетированную рекламу в соцсетях, делаю макеты.
Опыт работы в нишах : товары для детей, одежда , косметика, техника, продвижение блога.
Делаю больше, чем ожидают.
Тема - таргети смм в инстаграм/тикток. Написать 2 поста + идея для сториз. Цена 75 руб - 1000 символов. Если сработаемся - до 20 постов в месяц. Пишите - вышлю контент-план ...