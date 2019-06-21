Действующий разработчик программно-аппаратных встроенных систем управления критического назначения в реальном масштабе времени, в том числе многопроцессорных.
Знания и умения по аппаратной части
Разработка аналоговых и цифровых устройств высокой сложности, устройств,
измеряющих ток, напряжение, частоту, температуру, линейные и угловые
перемещения.
Знания и умения по программному обеспечению
Для микропроцессоров:
Языки программирования: С, ассемблер.
ИСР: IAR Embedded Workbench, CodeVisionAVR, Keil μVision, Code Composer Studio.
Микроконтроллеры: PIC, ATmega, LPC2129, AT91RM9200, TMS570LS3137.
Интерфейсы: SPI, I2C, UART, CAN.
Для ПЭВМ: Borland C++ Builder.
САПР: Matlab, Proteus.
Законченные работы (в эксплуатации)
Для автомобиля (бортовой измеритель оборотов, напряжения и температуры;
устройство зажигания, устройство коррекции угла опережения зажигания).
Для холодильного оборудования (управление режимами термостатирования).
Устройства вывода символьной информации на ЖКИ-дисплеи.
Устройства управления противообледенительными системами и системами кондицинирования воздуха самолётов.
Устройства управления форсажными и бесфорсажными авиационными двигателями.
ПО ПЭВМ (Windows XP/7/10) для поддержки серийного производства указанных выше устройств управления.