Разработка программно-аппаратных встроенных систем (одно- и многопроцессорных).

Действующий разработчик программно-аппаратных встроенных систем управления критического назначения в реальном масштабе времени, в том числе многопроцессорных.

Знания и умения по аппаратной части

Разработка аналоговых и цифровых устройств высокой сложности, устройств,

измеряющих ток, напряжение, частоту, температуру, линейные и угловые

перемещения.

Знания и умения по программному обеспечению

Для микропроцессоров:

Языки программирования: С, ассемблер.

ИСР: IAR Embedded Workbench, CodeVisionAVR, Keil μVision, Code Composer Studio.

Микроконтроллеры: PIC, ATmega, LPC2129, AT91RM9200, TMS570LS3137.

Интерфейсы: SPI, I2C, UART, CAN.

Для ПЭВМ: Borland C++ Builder.

САПР: Matlab, Proteus.

Законченные работы (в эксплуатации)

Для автомобиля (бортовой измеритель оборотов, напряжения и температуры;

устройство зажигания, устройство коррекции угла опережения зажигания).

Для холодильного оборудования (управление режимами термостатирования).

Устройства вывода символьной информации на ЖКИ-дисплеи.

Устройства управления противообледенительными системами и системами кондицинирования воздуха самолётов.

Устройства управления форсажными и бесфорсажными авиационными двигателями.

ПО ПЭВМ (Windows XP/7/10) для поддержки серийного производства указанных выше устройств управления.