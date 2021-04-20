Управление ИТ-проектами. Реализация ИТ-проектов.

Создам сайты и программы любой сложности. Буду рад удаленному сотрудничеству. Могу управлять проекты и группы.

Если кратко суммарно 17 лет опыта в программировании, из них 10 лет в веб-программировании, 17 лет в фрилансе и бизнесе.

Ищу инвестиции от 500000 руб. для собственных ИТ-проектов. Прибыльность для инвестора 1 к 1 через год.

Также можете купить доли в уже существующих и прибыльных проектах.

Прошу по поводу вакансий и сотрудничества сразу связаться по почте или по мессенджерам.

Почта: [email protected]

Скайп: sargis.tarverdyan.1

Телеграм: @sargis_tarverdyan_1