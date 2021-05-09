Копирайтер, контент-менеджер, интернет-маркетолог

ТАЩИ ВАДИМ 20 лет

E-mail: [email protected]

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НАВЫКИ

Копирайтинг (Entry level) - Заполнение контентом сайтов, лендингов. - Подготовка и написание статей или текстов для сайта и социальных сетей соответственно.

SEO-копирайтинг (Entry level)

- Написание уникальных коммерческих и информационных SEO-текстов. - LSI-оптимизация SMM (Entry level)

- Упаковка профиля - Составление контент-плана Фотообработка (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom CC)

- Цветокоррекция - Легкая ретушь Видеомонтаж (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Sony Vegas Pro)

- Раскадровка - Цветокоррекция Графический дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Dimension) - Оформление соц.сетей, рекламных баннеров - Дизайн полиграфии

ЯЗЫКИ

Украинский - Уровень носителя языка

Русский - Уровень носителя языка

Английский - Intermediate-Upper Intermediate (B1-B2)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Список курсов, марафонов и интенсивов, которые я прошел или прохожу на данный момент:

Курс по копирайтингу, сторителлингу и писательскому мастерству от riba.academy.

Пакет стартовых курсов от Interra: Копирайтер-маркетолог, менеджер соц. сетей.

Краткий курс по интернет-маркетингу за авторством Владимира Курия 2021

Краткий курс по instagram-маркетингу за авторством Влада Ясько

Курс по интернет-маркетингу от Skillbox

И в проекте уже очередь из десятка других курсов.

КОРОТКО ОБО МНЕ

Имею привычку к ведению органайзера, всегда структурирую всю нужную мне информацию, хорошо справляюсь с многозадачными процессами. Скорость набора текста на клавиатуре порядка 65 слов в минуту. Легко адаптируюсь в новой среде и люблю кофе.

ОБРАЗОВАНИЕ

Одесский Национальный Политехнический Университет

Бакалавр в специальности телекоммуникации и радиосвязь, факультете безопасности информационных и коммуникационных сетей ожидается в 2023 году.