ТАЩИ ВАДИМ20 лет
E-mail: [email protected]
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НАВЫКИ
- Копирайтинг (Entry level)
- Заполнение контентом сайтов, лендингов.
- Подготовка и написание статей или текстов для сайта и социальных сетей соответственно.
- SEO-копирайтинг (Entry level)
- SMM (Entry level)
- Фотообработка (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom CC)
- Видеомонтаж (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Sony Vegas Pro)
- Графический дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Dimension)
- Написание уникальных коммерческих и информационных SEO-текстов.
- LSI-оптимизация
- Упаковка профиля
- Составление контент-плана
- Цветокоррекция
- Легкая ретушь
- Раскадровка
- Цветокоррекция
- Оформление соц.сетей, рекламных баннеров
- Дизайн полиграфии
ЯЗЫКИ
- Украинский - Уровень носителя языка
- Русский - Уровень носителя языка
- Английский - Intermediate-Upper Intermediate (B1-B2)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Список курсов, марафонов и интенсивов, которые я прошел или прохожу на данный момент:
- Курс по копирайтингу, сторителлингу и писательскому мастерству от riba.academy.
- Пакет стартовых курсов от Interra: Копирайтер-маркетолог, менеджер соц. сетей.
- Краткий курс по интернет-маркетингу за авторством Владимира Курия 2021
- Краткий курс по instagram-маркетингу за авторством Влада Ясько
- Курс по интернет-маркетингу от Skillbox
КОРОТКО ОБО МНЕ
Имею привычку к ведению органайзера, всегда структурирую всю нужную мне информацию, хорошо справляюсь с многозадачными процессами. Скорость набора текста на клавиатуре порядка 65 слов в минуту. Легко адаптируюсь в новой среде и люблю кофе.
ОБРАЗОВАНИЕ
Одесский Национальный Политехнический Университет
Бакалавр в специальности телекоммуникации и радиосвязь, факультете безопасности информационных и коммуникационных сетей ожидается в 2023 году.