taschi5

Вадим taschi5

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Копирайтер, контент-менеджер, интернет-маркетолог

ТАЩИ ВАДИМ

20 лет

E-mail: [email protected]

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НАВЫКИ

  • Копирайтинг (Entry level)

    - Заполнение контентом сайтов, лендингов.

    - Подготовка и написание статей или текстов для сайта и социальных сетей соответственно.

  • SEO-копирайтинг (Entry level)

    • - Написание уникальных коммерческих и информационных SEO-текстов.

    - LSI-оптимизация

  • SMM (Entry level)

    • - Упаковка профиля

    - Составление контент-плана

  • Фотообработка (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom CC)

    • - Цветокоррекция

    - Легкая ретушь

  • Видеомонтаж (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Sony Vegas Pro)

    • - Раскадровка

    - Цветокоррекция

  • Графический дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Dimension)

    • - Оформление соц.сетей, рекламных баннеров

    - Дизайн полиграфии

ЯЗЫКИ

  • Украинский - Уровень носителя языка
  • Русский - Уровень носителя языка
  • Английский - Intermediate-Upper Intermediate (B1-B2)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Список курсов, марафонов и интенсивов, которые я прошел или прохожу на данный момент:

  • Курс по копирайтингу, сторителлингу и писательскому мастерству от riba.academy.
  • Пакет стартовых курсов от Interra: Копирайтер-маркетолог, менеджер соц. сетей.
  • Краткий курс по интернет-маркетингу за авторством Владимира Курия 2021
  • Краткий курс по instagram-маркетингу за авторством Влада Ясько
  • Курс по интернет-маркетингу от Skillbox
И в проекте уже очередь из десятка других курсов.

КОРОТКО ОБО МНЕ

Имею привычку к ведению органайзера, всегда структурирую всю нужную мне информацию, хорошо справляюсь с многозадачными процессами. Скорость набора текста на клавиатуре порядка 65 слов в минуту. Легко адаптируюсь в новой среде и люблю кофе.

ОБРАЗОВАНИЕ

Одесский Национальный Политехнический Университет

Бакалавр в специальности телекоммуникации и радиосвязь, факультете безопасности информационных и коммуникационных сетей ожидается в 2023 году.