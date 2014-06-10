taskanov

Владислав taskanov

 
31 годУкраина/Донецк
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качество работы - залог долгосрочного сотрудничества!
    Кроссбраузерная, валидная, адаптивная (если требуется) верстка.
    Оперативность ответов. Отсутствие ситуаций "фрилансер пропал", "фрилансер долго отвечает" etc;
    Соблюдение сроков!
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Отзывы заказчиков
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Переделать верстку
Пришёл, увидил, победил! Получил проект и сразу же его сделал, не задавая лишних вопросов. Рекомендую!!!
Сотрудничество прошло отлично, без лишних слов - сделал, получил оплату! Отличный заказчик. Мои наилучшие рекомендации.
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