Качество работы - залог долгосрочного сотрудничества!
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная (если требуется) верстка.
- Оперативность ответов. Отсутствие ситуаций "фрилансер пропал", "фрилансер долго отвечает" etc;
- Соблюдение сроков!
Портфолио
- Вёрстка макета :: Classic Restourant154 просмотра
- Вёрстка макета :: Wired153 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Пришёл, увидил, победил! Получил проект и сразу же его сделал, не задавая лишних вопросов. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло отлично, без лишних слов - сделал, получил оплату! Отличный заказчик. Мои наилучшие рекомендации.