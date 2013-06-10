Тексты

Работа с текстами (опыт 4 года): копирайтинг, рерайтинг, редактирование, корректура, авторские статьи на почти любые темы (предпочтительные темы: искусство, культура, музыка, социум, юриспруденция, политика, публицистика, литература, быт и т.п.; нежелательные темы - сугубо технические и строительные со специфическими терминами, выражениями и пр., но их тоже пишу).

Занимаюсь критикой и рецензированием литературных произведений.