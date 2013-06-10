Тексты
Работа с текстами (опыт 4 года): копирайтинг, рерайтинг, редактирование, корректура, авторские статьи на почти любые темы (предпочтительные темы: искусство, культура, музыка, социум, юриспруденция, политика, публицистика, литература, быт и т.п.; нежелательные темы - сугубо технические и строительные со специфическими терминами, выражениями и пр., но их тоже пишу).
Занимаюсь критикой и рецензированием литературных произведений.
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
12 лет назад
Все выполнено качественно и в срок. Спасибо за работу, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Понятно сформулированные задания и условия. Своевременная оплата. Работать было приятно, большое спасибо.
$5
10 баллов
12 лет назад
Очень позитивно оцениваю работу Анастасии. Быстро, качественно, спокойно, все по делу. Статьи осмысленные и интересные, все требования техзадания выполнены. 10 баллов. Рекомендую! Было приятно работать.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга