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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$3
10 баллов
12 лет назад
Впервые встречаю начинающего автора/копирайтера умеющего так грамотно излагать свои мысли. Ко всем пожеланиям относится с вниманием и пониманием. В общем коллеги поторопитесь статье её клиентом пока она не поднялась в топ и не подняла цену на свои услуги.
Ответный отзыв
Владимир дает четкие и подробные ТЗ, отвечает на возникшие вопросы, помогает, если что-то не понятно, делает своевременные выплаты. Замечательный работодатель и просто хороший человек! Рада дальнейшему сотрудничеству))) Советую!