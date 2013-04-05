tata0090

Татьяна tata0090

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Отзывы заказчиков

Yulia_Volkova
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
29 отзывов(-1)
$300
10 баллов
12 лет назад
Рерайтер
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
TancVo
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Разыскивается автор для блога женской тематики
Впервые встречаю начинающего автора/копирайтера умеющего так грамотно излагать свои мысли. Ко всем пожеланиям относится с вниманием и пониманием. В общем коллеги поторопитесь статье её клиентом пока она не поднялась в топ и не подняла цену на свои услуги.
Владимир дает четкие и подробные ТЗ, отвечает на возникшие вопросы, помогает, если что-то не понятно, делает своевременные выплаты. Замечательный работодатель и просто хороший человек! Рада дальнейшему сотрудничеству))) Советую!
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