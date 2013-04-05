Впервые встречаю начинающего автора/копирайтера умеющего так грамотно излагать свои мысли. Ко всем пожеланиям относится с вниманием и пониманием. В общем коллеги поторопитесь статье её клиентом пока она не поднялась в топ и не подняла цену на свои услуги.