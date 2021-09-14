Видеоролики для бизнеса, поздравлений, презентаций.

Вы хотите продвинуть свой бизнес в соц.сетях? Вы не знаете,чем удивить родных на юбилей,свадьбу или День Рождения? Вам нужен ВИДЕО РОЛИК! Креативный, современный, стильный и запоминающийся!Я работаю в программе After Effects, подберу для Вас самый интересный и эффектный проект, сделаю монтаж из Ваших видео/фотографий с элементами анимации, спец.эффектами и красивой музыкой. Улучшу качество домашнего видео/фото. Быстро, аккуратно, ответственно. Вы и Ваши близкие точно будете в восторге!

Звоните, пишите ( Вайбер, Телеграм, Вотсап) +380984474574