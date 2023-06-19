tatasteep

Татьяна tatasteep

 
32 годаУкраина/Харьков
год на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
3D ARTIST

Приветствую!

Я специалист в области 3D моделирования и визуализации. Имею опыт работы в решении таких задач:

  • создание 3d моделей с нуля, а также редактирование и доработка существующих;

  • визуализация моделей;

  • создание 3d моделей для игр, ретопология, развертка, текстурирование, в т.ч. PBR;

  • интеграция 3d моделей в игровой движок Unreal Engine;

  • создание твердотельных параметрических 3d моделей (в SolidWorks).

Работаю в программах Blender, Substance Painter, Marmoset, Unreal Engine, SolidWorks.

Портфолио (геймдев моделирование) https://www.artstation.com/tatasteep

Портфолио (предметное моделирование) https://www.behance.net/tatyana_krutaya


Буду рада сотрудничеству!

SolidWorksUnreal Engine
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