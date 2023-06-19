3D ARTIST
Приветствую!
Я специалист в области 3D моделирования и визуализации. Имею опыт работы в решении таких задач:
создание 3d моделей с нуля, а также редактирование и доработка существующих;
визуализация моделей;
создание 3d моделей для игр, ретопология, развертка, текстурирование, в т.ч. PBR;
интеграция 3d моделей в игровой движок Unreal Engine;
создание твердотельных параметрических 3d моделей (в SolidWorks).
Работаю в программах Blender, Substance Painter, Marmoset, Unreal Engine, SolidWorks.
Портфолио (геймдев моделирование) https://www.artstation.com/tatasteep
Портфолио (предметное моделирование) https://www.behance.net/tatyana_krutaya
Буду рада сотрудничеству!
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