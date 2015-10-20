tatatss

Анастасия tatatss

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Создание сайтов "под ключ", HTML-верстка, LandigPage, создание тем для Wordpress

Отзывы заказчиков

daryna_manager
Дарина Махно 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Написание отзывов к фильмам на украинском языке
Ответственный исполнитель. Работа выполнялась вовремя и правильно. Рекомендую.
Все гуд, без претензий
Ответный отзыв