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Анастасия
tatatss
tatatss
39 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Создание сайтов "под ключ", HTML-верстка, LandigPage, создание тем для Wordpress
Отзывы заказчиков
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Дарина Махно
daryna_manager
36 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов
$4
10 баллов
10 лет назад
Написание отзывов к фильмам на украинском языке
Ответственный исполнитель. Работа выполнялась вовремя и правильно. Рекомендую.
Все гуд, без претензий
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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