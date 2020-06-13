tatianatalavera2

Очень трудолюбивая и всегда стремлюсь к совершенству.

Я родом из Молдовы, но с 18 лет я проживала в разных странах. Закончила Университет в Румынии, Факультет Английский- Испанский. Я очень люблю путешествовать,читать, познавать мир и всё новое меня привлекает. Владею в совершенстве Испанским, Румынским, Русским языками, как письменной так и устной речью. Занималась переводами для разных туристических фирм на протяжении 5 лет в Испании. Также давала уроки русского и Испанского языка. Сейчас хочу сфокусироваться на переводах.