tatianaweb13

Татьяна tatianaweb13

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Не обещаю, а делаю ваши заказы лучшими

Всем привет, меня зовут Таня, мне 25 и я почти уверена, что я именно то, что вам нужно) Очень люблю свою работу, создавая прекрасное без лишней воды и километровых "простыней" текста. Дергается глаз от расписных, как хохлома сайтов, поэтому придерживаюсь простоты и минимализма в работах, ведь человеку важно увидеть-понять-заказать без миллион действий и никто не любит чувствовать себя дураком, когда не понимаешь как заказать прекрасную люстру на сайте, а горе дизайнер намудрил с интерфейсом и не разобрать где та самая кнопка купить)) Я помогу сделать именно тот самый дизайн вашей мечты, так же есть функция спросить совета)

Что я могу для вас создать:

  • Landing Page
  • Интернет-магазин
  • Многостраничный сайт
  • Разработка визиток
  • Создание логотипа
некоторые примеры моих работ приглашаю вас посмотреть на сайте Портфолио

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Программы, в которых я работаю :

  • Figma
  • Abode photoshop
  • Abode Illustrator

Я за общение голосом и, с вашего разрешения, можем на ты)

Чтобы не писать тонну текста что и как вы хотите видеть на своем сайте, давайте созвонимся и все обсудим) Ну а смс-ки можем оставить для коротких вопросов, в любом случае решать вам)

Работаю по предоплате 30% и верну аванс

К сожалению в нашем мире не без "прекрасных" людей, которые так и хотят кинуть всех вокруг, что бы как то обезопасить себя и точно занять вам место для создание вашего сайта или LandingPage я беру небольшую денежку в качестве гаранта. Ну и я, как и вы, не люблю тратить чужое время и нервы понапрасну и если мы с вами так и не приходим к общему знаменателю по концепции сайта или я понимаю, что это просто не "мой" проект, я не буду кричать во все горло, что вы мне должны денег за уделенное вам время - верну аванс и разойдемся друзьями)

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Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_16189202009753
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн визиток
Татьяна выполнила заказ раньше намеченных сроков, выполнение идеальное. Все детали проработаны, желания учтены. Огромное спасибо!
Ответственный заказчик, все задачи поставлены четко! приятно работать с Вами
Ответный отзыв