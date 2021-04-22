Не обещаю, а делаю ваши заказы лучшими

Всем привет, меня зовут Таня, мне 25 и я почти уверена, что я именно то, что вам нужно) Очень люблю свою работу, создавая прекрасное без лишней воды и километровых "простыней" текста. Дергается глаз от расписных, как хохлома сайтов, поэтому придерживаюсь простоты и минимализма в работах, ведь человеку важно увидеть-понять-заказать без миллион действий и никто не любит чувствовать себя дураком, когда не понимаешь как заказать прекрасную люстру на сайте, а горе дизайнер намудрил с интерфейсом и не разобрать где та самая кнопка купить)) Я помогу сделать именно тот самый дизайн вашей мечты, так же есть функция спросить совета)

Что я могу для вас создать:

Landing Page

Интернет-магазин

Многостраничный сайт

Разработка визиток

Создание логотипа

некоторые примеры моих работ приглашаю вас посмотреть на сайте Портфолио

Программы, в которых я работаю :

Figma

Abode photoshop

Abode Illustrator

Я за общение голосом и, с вашего разрешения, можем на ты)

Чтобы не писать тонну текста что и как вы хотите видеть на своем сайте, давайте созвонимся и все обсудим) Ну а смс-ки можем оставить для коротких вопросов, в любом случае решать вам)

Работаю по предоплате 30% и верну аванс

К сожалению в нашем мире не без "прекрасных" людей, которые так и хотят кинуть всех вокруг, что бы как то обезопасить себя и точно занять вам место для создание вашего сайта или LandingPage я беру небольшую денежку в качестве гаранта. Ну и я, как и вы, не люблю тратить чужое время и нервы понапрасну и если мы с вами так и не приходим к общему знаменателю по концепции сайта или я понимаю, что это просто не "мой" проект, я не буду кричать во все горло, что вы мне должны денег за уделенное вам время - верну аванс и разойдемся друзьями)