tatyana_sd

Садовская Татьяна tatyana_sd

 
40 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Визуализация квартиры

    Доброго времени суток! Требуется визуализация дизайна квартиры. В современном стиле. Много глянца, подсветок. 60 квадратов Все чертежи, текстуры и большинство моделей предоставлю. Фактически мне необходимо около 8 рендеров. Срок - 2 недели

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка баннеров

    На основе видеоролика (он в прикрепленном файле) необходимо разработать динамические баннеры. содержание одно и то же, только разный формат: 240*400 468*60 728*90 100%х90 728*120

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптация видеоролика

    Добрый день! Необходима адаптация рекламного видеоролика. Есть видео. Ссылка : http://www.sendspace.com/file/q3ea0f Необходимо в последних кадрах вставить картинку с логотипом и надписью. Пример: http://www.sendspace.com/file/53tenj Также необходимо вырезать последний кадр (с джинглом Sony) Наложить звук.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Визуализация домашнего SPA

    Добрый день! Ищу дизайнера для выполнения разового проекта - дизайна домашнего SPA. 50 кв.м. Работа удаленно, объект посещать не нужно. Предоставлю все необходимые чертежи. Объем работы: план (3 варианта) и 3D черытех видов. Оплата либо наличными, либо эл. платежи.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
abramlance
Абрамов 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Адаптация видеоролика
Татьяна - ответственный заказчик. Приятна в общении. Понятное чётко-составленное ТЗ. Никаких проблем. (Обменивались отзывами около года назад, но сейчас почему-то мой аккаунт заблокировали из-за отсутствии ответных отзывов)
Сотрудничество оказалось весьма плодотворным. Наша компания и партнеры остались довольны результатом и сроками. Спасибо. Татьяна Садовская Маркетолог "Единая Торговая Компания"
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