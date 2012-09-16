tatyana_sd

Доброго времени суток! Требуется визуализация дизайна квартиры. В современном стиле. Много глянца, подсветок. 60 квадратов Все чертежи, текстуры и большинство моделей предоставлю. Фактически мне необходимо около 8 рендеров. Срок - 2 недели
- Интерьеры и Экстерьеры14 заявокЗакрыт10 лет назад
На основе видеоролика (он в прикрепленном файле) необходимо разработать динамические баннеры. содержание одно и то же, только разный формат: 240*400 468*60 728*90 100%х90 728*120Баннеры14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходима адаптация рекламного видеоролика. Есть видео. Ссылка : http://www.sendspace.com/file/q3ea0f Необходимо в последних кадрах вставить картинку с логотипом и надписью. Пример: http://www.sendspace.com/file/53tenj Также необходимо вырезать последний кадр (с джинглом Sony) Наложить звук.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Ищу дизайнера для выполнения разового проекта - дизайна домашнего SPA. 50 кв.м. Работа удаленно, объект посещать не нужно. Предоставлю все необходимые чертежи. Объем работы: план (3 варианта) и 3D черытех видов. Оплата либо наличными, либо эл. платежи.3D-графика1 исполнительЗакрыт11 лет назад