tatyana_sd

Доброго времени суток! Требуется визуализация дизайна квартиры. В современном стиле. Много глянца, подсветок. 60 квадратов Все чертежи, текстуры и большинство моделей предоставлю. Фактически мне необходимо около 8 рендеров. Срок - 2 недели