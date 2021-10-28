Татьяна tatyanalihoshvatatyanalihoshva
24 годаУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Напишу отзывы, описание товаров, посты для соцсетей. Занимаюсь рерайтингом и копирайтингом.
Доброго времени суток, меня зовут Татьяна. Я только недавно начала свой путь фрилансера, поэтому с удовольствием берусь за новые интересные задания.
Мои навыки:
- написание отзывов;
- описание товаров для интерет - магазинов;
- написание постов для соцсетей (магазины и личные аккаунты);
- слоганы и нейминги
- копирайтинг
- рерайтинг
Работу выполняю в срок и ответственно. С удовольстивем начну сотрудничество с вами!
Портфолио
- Посты для соцсетей53 просмотра
- Посты для соцсетей47 просмотров
- Крым. Путешествие на авто.48 просмотров