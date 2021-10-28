Напишу отзывы, описание товаров, посты для соцсетей. Занимаюсь рерайтингом и копирайтингом.

Доброго времени суток, меня зовут Татьяна. Я только недавно начала свой путь фрилансера, поэтому с удовольствием берусь за новые интересные задания.

Мои навыки:

- написание отзывов;

- описание товаров для интерет - магазинов;

- написание постов для соцсетей (магазины и личные аккаунты);

- слоганы и нейминги

- копирайтинг

- рерайтинг

Работу выполняю в срок и ответственно. С удовольстивем начну сотрудничество с вами!