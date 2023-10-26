Инфографика для маркетплейсов🌸 ДИЗАЙН КАРТОЧЕК ТОВАРОВ WB/OZON🌸 Создание уникального дизайна карточек, который увеличит ваши продажи, поднимет позиции вашего товара, выделит ваш товар среди конкурентов ✨✨✨ Сроки выполнения 1-2 дня (зависит от сложности и объема работы) Стоимость карточек: 1-10шт - 200р 10-15шт - 150р правки бесплатные , в пределах разумного) ❗️❗️ работаю по предоплате 50% ❗️❗️ Связь для заказа WhatsApp / Telegram 😊 +79114010859

Я против войны в Украине !