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ДИЗАЙН КАРТОЧЕК ТОВАРОВ WB/OZON🌸
Создание уникального дизайна карточек, который увеличит ваши продажи, поднимет позиции вашего товара, выделит ваш товар среди конкурентов ✨✨✨
Сроки выполнения 1-2 дня
(зависит от сложности и объема работы)
Стоимость карточек:
1-10шт - 200р
10-15шт - 150р
правки бесплатные , в пределах разумного)
❗️❗️ работаю по предоплате 50% ❗️❗️
Связь для заказа WhatsApp / Telegram 😊
+79114010859
Я против войны в Украине!
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