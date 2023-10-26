tayaarh

Таисия tayaarh

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Инфографика для маркетплейсов🌸

ДИЗАЙН КАРТОЧЕК ТОВАРОВ WB/OZON🌸

Создание уникального дизайна карточек, который увеличит ваши продажи, поднимет позиции вашего товара, выделит ваш товар среди конкурентов ✨✨✨

Сроки выполнения 1-2 дня

(зависит от сложности и объема работы)

Стоимость карточек:

1-10шт - 200р

10-15шт - 150р

правки бесплатные , в пределах разумного)

❗️❗️ работаю по предоплате 50% ❗️❗️

Связь для заказа WhatsApp / Telegram 😊

+79114010859

Дизайн продукции
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