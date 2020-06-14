Логотипы, фирм. стиль, баннеры, наружная реклама, упаковка, этикетки.
Интересный дизайн без бреда и кича. В дизайне более 3-х лет.
Качественное и аккуратное выполнение работ в Adobe Illustrator, Photoshop.
Выполнение заказа по ТЗ (техническому заданию) и брифу. Возможны другие формы взаимодействия.
Стоимость работ невысокая. Всё зависит от сложности конкретной работы и скорости выполнения. Примеры работ в портфолио. Связь: чат веблансера, Телеграм 8 981 443 00 74, эл. почта [email protected].
Буду рад сотрудничеству!
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Портфолио
- Логотип112 просмотров
- Логотип108 просмотров
- Значок.101 просмотр
- Значок.95 просмотров
- Иллюстрация к мероприятию.86 просмотров
- Реклама службы доставки продуктов.83 просмотра
- Логотип компании по продаже меда.94 просмотра
- Логотип кальянной.107 просмотров
- Реклама "Баня"76 просмотров
- Логотип строительной компании112 просмотров
- Фирменный стиль мероприятия по сноубордингу.102 просмотра
Логотипы и Знаки
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