taymen63

Евгений taymen63

 
52 годаРоссия/Вологда
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Логотипы, фирм. стиль, баннеры, наружная реклама, упаковка, этикетки.

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Интересный дизайн без бреда и кича. В дизайне более 3-х лет. 

Качественное и аккуратное выполнение работ в Adobe  Illustrator, Photoshop.

Выполнение заказа по ТЗ (техническому заданию) и брифу. Возможны другие формы взаимодействия.

Стоимость работ невысокая. Всё зависит от сложности конкретной работы и скорости выполнения.  Примеры работ в портфолио. Связь: чат веблансера, Телеграм 8 981 443 00 74, эл. почта [email protected].

Буду рад сотрудничеству!

IllustratorPhotoshop
Портфолио
Логотипы и Знаки
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$1/час
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