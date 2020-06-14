Логотипы, фирм. стиль, баннеры, наружная реклама, упаковка, этикетки.

﻿

Интересный дизайн без бреда и кича. В дизайне более 3-х лет.

Качественное и аккуратное выполнение работ в Adobe Illustrator, Photoshop.

Выполнение заказа по ТЗ (техническому заданию) и брифу. Возможны другие формы взаимодействия.

Стоимость работ невысокая. Всё зависит от сложности конкретной работы и скорости выполнения. Примеры работ в портфолио. Связь: чат веблансера, Телеграм 8 981 443 00 74, эл. почта [email protected].

Буду рад сотрудничеству!