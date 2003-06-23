tazhibaeva

Здравствуйте! Меня зовут Молдир, я начинающий специалист по копирайтингу. Ниже указаны мои услуги и условия работы.
-Могу написать тексты для корпоративных сайтов и блогов
-Редактировать и переводить тексты
-Разработка названий рекламных кампаний, слоганов
-Разработка текстового содержания презентаций, листовок, брошюр, буклетов -Владею казахским, русским, и английскими языками
-Выполняю все в заданный срок
-Постоянно развиваюсь профессионально, прохожу различные курсы и марафоны
Пожелания к будущей работе:
Копирайтер
-Занятость: частичная занятость
-График работы:удаленная работа,гибкий график
-В начале работы все детально обсудим и разберёмся, чтобы устранить все нюансы для обеих сторон.
-Интересует сотрудничество на постоянной основе.
-Цена одного текста в размере 1000 символов без пробелов 500 тенге. В зависимости от сложности дополнительно оплачивается сумма в радиусе 200-400 тенге.
-На первый заказ действует скидка в размере 30% и в качестве бонуса напишу бесплатно 3 постов для вашего Instagram аккаунта на нужную тематику.
Ниже прикрепляю ссылку на свой сайт:
http://copywritngmoldir.tilda.ws/page12827534.html