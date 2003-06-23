tazhibaeva

Услуги копирайтера

Здравствуйте! Меня зовут Молдир, я начинающий специалист по копирайтингу. Ниже указаны мои услуги и условия работы.

-Могу написать тексты для корпоративных сайтов и блогов

-Редактировать и переводить тексты

-Разработка названий рекламных кампаний, слоганов

-Разработка текстового содержания презентаций, листовок, брошюр, буклетов -Владею казахским, русским, и английскими языками

-Выполняю все в заданный срок

-Постоянно развиваюсь профессионально, прохожу различные курсы и марафоны

Пожелания к будущей работе:

Копирайтер

-Занятость: частичная занятость

-График работы:удаленная работа,гибкий график

-В начале работы все детально обсудим и разберёмся, чтобы устранить все нюансы для обеих сторон.

-Интересует сотрудничество на постоянной основе.

-Цена одного текста в размере 1000 символов без пробелов 500 тенге. В зависимости от сложности дополнительно оплачивается сумма в радиусе 200-400 тенге.

-На первый заказ действует скидка в размере 30% и в качестве бонуса напишу бесплатно 3 постов для вашего Instagram аккаунта на нужную тематику.

Ниже прикрепляю ссылку на свой сайт:

http://copywritngmoldir.tilda.ws/page12827534.html