tdoptina

Анастасия tdoptina

 
39 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

pmusic
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$64
10 баллов
10 лет назад
Создание рекламного ролика
Отличный заказчик!
Павел крайне ответственный человек. Профессионал в своем деле. Работа выполнена на отлично, в короткие сроки, с учетом всех наших пожеланий. С удовольствием будем обращаться к нему еще.
Ответный отзыв
xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$70
9 баллов
10 лет назад
Разработка фирменного стиля для производителя молочной продукции
Отличное сотрудничество в интересном проекте!
Инна очень креативно подошла к выполнению задания. Лояльно отнеслась ко всем нашим придиркам. Работать с такими людьми одно удовольствие. Рекомендую.
Ответный отзыв