$500
Создание сайта для холдинга включающего в себя предприятия по строительству ферм, производству и сбыту молочной продукции.
Сайты «под ключ»35 заявок
Закрыт
10 лет назад
Создание сайта для холдинга включающего в себя предприятия по строительству ферм, производству и сбыту молочной продукции.
Нужен ролик для трансляции на светодиодном экране. Хронометраж 10 сек., разрешение 608х416 пикселей, 30 кадров в секунду, WMV
Здравствуйте! Я представляю компанию производящую молочную продукцию. В настоящее время мы расширяемся, меняем логотип и упаковку, в связи с чем озаботились вопросом приобретения некоего фирменного стиля. Нам необходимо разработать единый концепт для корпоративных визитки, бланка, ...