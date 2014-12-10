Письменный переводчик с 2010 года

Уважаемый Заказчик!

Спасибо, что заглянули на мою страничку. Рад предложить вам качественный перевод с соблюдением оговоренных сроков

С одинаковым интересом рассмотрю любое Ваше предложение: будь то небольшой срочный заказ в несколько строк/страниц или крупный продолжительный проект. Могу быть доступен для работы в выходные дни. Всегда на связи — всегда рад любому Вашему обращению!

Люблю свою работу и ценю Ваше время.

Моя главная цель — успешное длительное сотрудничество, неизменно приносящее выгоду обеим сторонам.

Выполняю перевод (редактуру) по следующим направлениям:

* англ.-рус.

* рус.-англ.

Специализация:

- автомобили (легковой и грузовой сектор);

- сельхозтехника, спецтехника и др.;

- машиностроение;

- нефть и газ;

- электроника и электротехника;

- пищевое производство (фудсервис);

- Информационные Технологии (локализация ПО и др.);

- туризм;

- реклама и маркетинг.

- информационные технологии (ПО, контракты, контент для сайта и др)

- реклама и маркетинг (реклама в интернете, контекстная реклама и др.)

- искусство

- медицина (клинические исследования, заявки на лицензию и т.д.)

- косметология

- туризм

- HR

- страхование

- техническая тематика: мануалы (бытовая техника)

Стоимость услуг:

- 2000 зн. с проб.= 300руб;

- 1,3 руб/слово.

!ПОРТФОЛИО НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ ПО ПРИЧИНЕ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ ЗАКАЗЧИКОВ.