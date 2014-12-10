Уважаемый Заказчик!
Спасибо, что заглянули на мою страничку. Рад предложить вам качественный перевод с соблюдением оговоренных сроков
С одинаковым интересом рассмотрю любое Ваше предложение: будь то небольшой срочный заказ в несколько строк/страниц или крупный продолжительный проект. Могу быть доступен для работы в выходные дни. Всегда на связи — всегда рад любому Вашему обращению!
Люблю свою работу и ценю Ваше время.
Моя главная цель — успешное длительное сотрудничество, неизменно приносящее выгоду обеим сторонам.
Выполняю перевод (редактуру) по следующим направлениям:
* англ.-рус.
* рус.-англ.
Специализация:
- автомобили (легковой и грузовой сектор);
- сельхозтехника, спецтехника и др.;
- машиностроение;
- нефть и газ;
- электроника и электротехника;
- пищевое производство (фудсервис);
- Информационные Технологии (локализация ПО и др.);
- туризм;
- реклама и маркетинг.
- информационные технологии (ПО, контракты, контент для сайта и др)
- реклама и маркетинг (реклама в интернете, контекстная реклама и др.)
- искусство
- медицина (клинические исследования, заявки на лицензию и т.д.)
- косметология
- туризм
- HR
- страхование
- техническая тематика: мануалы (бытовая техника)
Стоимость услуг:
- 2000 зн. с проб.= 300руб;
- 1,3 руб/слово.
!ПОРТФОЛИО НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ ПО ПРИЧИНЕ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ ЗАКАЗЧИКОВ.