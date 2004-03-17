Программист на Python / C++ (arduino) / Java
github - https://github.com/teleportx
Опыт работы на Python свыше двух лет. Знаком с :
Django
aiogram
Flask
nextcord
Проекты:
Py-SPW: библиотека для работы с spworlds API
sp-radio-bot (nextcord): Диксорд бот для трансляции интернет-радио
Khoz-API (django): API сбора данных с датчиков и управления умным домом
Khoz TG bot (aiogram): Бот для управлением умным домом посредством Khoz-API.
spworlds city bot (aiogram): Бот для приема заявок в сообщество. Отправки уведомлений всем участникам сообщества. Управление список и доступом участников.
spc-bank bot: бот для управления игровой банковской системой.
Опыт работы на C++ один год. В основном программы для arduino и esp8266.
Проекты:
Система сбора данных с датчиков температуры, влажности и передачи на Khoz-API
Контроллер бассейна: поддержание требуемой температуры, фильтрация воды по мере необходимости. Работает в связке с Khoz-API
Контроллер ворот: управление работой ворот для въезда на территорию. Работает в связке с Khoz-API
Система контроля уровни воды в цистерне. Работает в связке с Khoz-API
Опыт работы на Java один год.
Проекты:
points: плагин для контроля и использования точек перемещения
spw-lobby: плагин для создания npc в лобби-сервере с функционалом подключения к другим серверам через velocity / bungeecord
spw-rp: плагин для установки серверного ресурс пака через специальную команду