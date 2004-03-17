Разработчик

Программист на Python / C++ (arduino) / Java

github - https://github.com/teleportx



Опыт работы на Python свыше двух лет. Знаком с :

Django

aiogram

Flask

nextcord

Проекты:

Py-SPW: библиотека для работы с spworlds API

sp-radio-bot (nextcord): Диксорд бот для трансляции интернет-радио

Khoz-API (django): API сбора данных с датчиков и управления умным домом

Khoz TG bot (aiogram): Бот для управлением умным домом посредством Khoz-API.

spworlds city bot (aiogram): Бот для приема заявок в сообщество. Отправки уведомлений всем участникам сообщества. Управление список и доступом участников.

spc-bank bot: бот для управления игровой банковской системой.

Опыт работы на C++ один год. В основном программы для arduino и esp8266.

Проекты:

Система сбора данных с датчиков температуры, влажности и передачи на Khoz-API

Контроллер бассейна: поддержание требуемой температуры, фильтрация воды по мере необходимости. Работает в связке с Khoz-API

Контроллер ворот: управление работой ворот для въезда на территорию. Работает в связке с Khoz-API

Система контроля уровни воды в цистерне. Работает в связке с Khoz-API

Опыт работы на Java один год.

Проекты: