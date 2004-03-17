teleport2

Степан teleport2

 
19 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Разработчик

Программист на Python / C++ (arduino) / Java

github - https://github.com/teleportx

Опыт работы на Python свыше двух лет. Знаком с :

  • Django

  • aiogram

  • Flask

  • nextcord

Проекты:

  • Py-SPW: библиотека для работы с spworlds API

  • sp-radio-bot (nextcord): Диксорд бот для трансляции интернет-радио

  • Khoz-API (django): API сбора данных с датчиков и управления умным домом

  • Khoz TG bot (aiogram): Бот для управлением умным домом посредством Khoz-API.

  • spworlds city bot (aiogram): Бот для приема заявок в сообщество. Отправки уведомлений всем участникам сообщества. Управление список и доступом участников.

  • spc-bank bot: бот для управления игровой банковской системой.

Опыт работы на C++ один год. В основном программы для arduino и esp8266.

Проекты:

  • Система сбора данных с датчиков температуры, влажности и передачи на Khoz-API

  • Контроллер бассейна: поддержание требуемой температуры, фильтрация воды по мере необходимости. Работает в связке с Khoz-API

  • Контроллер ворот: управление работой ворот для въезда на территорию. Работает в связке с Khoz-API

  • Система контроля уровни воды в цистерне. Работает в связке с Khoz-API

Опыт работы на Java один год.

Проекты:

  • points: плагин для контроля и использования точек перемещения

  • spw-lobby: плагин для создания npc в лобби-сервере с функционалом подключения к другим серверам через velocity / bungeecord

  • spw-rp: плагин для установки серверного ресурс пака через специальную команду

PythonDjangoJava